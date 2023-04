Compiere un gesto di solidarietà e vicinanza ai tanti bambini sofferenti in vista della Pasqua. È stato questo lo scopo dell’iniziativa tenutasi ieri mattina presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e, nello specifico, presso i reparti di Radioterapia pediatrica, chirurgia pediatrica e pediatria, organizzata dalla Pennasilico Car Service di Salerno. L’azienda, infatti, ha donato uova di Pasqua a tutti i bambini degenti presso le divisioni del “Ruggi”, esprimendo così la propria vicinanza a chi, come loro, sta vivendo momenti di particolare difficoltà, unitamente alle loro famiglie. L’iniziativa, come ricordato da Fabio Pennasilico, amministratore dell’azienda, non è nata casualmente, ma si è basata su un ricordo toccante che ha avvicinato l’imprenditore ai bambini sofferenti. “Quest’iniziativa – ha infatti ricordato Pennasilico – nasce in particolar modo dal ricordo di un anno fa, quando ero presso un’Asl della provincia di Napoli per una manutenzione di urgenza su un’ambulanza del 118. Un forte rumore e delle urla attirarono la mia attenzione”. “Una vettura sfondò il cancello dove era parcheggiata l’ambulanza, dall’automobile stessa si levò un grido di una mamma che chiese aiuto per il suo figlio piccolo che era privo di sensi ed aveva la febbre alta – continua Pennasilico – Grazie agli operatori di quell’ambulanza lo salvammo, fu un’esperienza che mi segnò sulla base della quale è nata l’idea di dare, per quanto possibile, un supporto ai bambini che soffrono, in quanto rappresentano il nostro futuro”. La Pennasilico Car Service, officina meccatronica e centro revisioni auto, da diverso tempo si occupa della manutenzione per la Campania e non solo, come auto mediche e auto per disabili, oltre che delle ambulanze della Orion.”Siamo stati trasportati – commenta – dal signor Antonio Emilio, responsabile commerciale per Campania, Basilicata, Molise, Calabria e dai proprietari di questa grande azienda, la famiglia Meoni, in questo progetto di evoluzione lavorativa”. L’iniziativa si è svolta nei reparti di radioterapia pediatrica, diretta da Davide Di Gennaro, di chirurgia pediatrica diretta da Umberto Ferrentino, e di pediatria, (direttore: Carolina Mauro). “Ringraziamo – ha concluso Pennasilico – il Direttore generale dell’Aou Ruggi, il Dott. Vincenzo D’amato, ed il direttore medico di presidio Dott. Walter Longanella per le autorizzazioni concesse”.