Partirà la prossima settimana l’affidamento dello stadio Arechi alla Us Salernitana 1919. Nella giornata di ieri, infatti, è stato approvato il testo della convenzione per l’uso dello stadio Arechi da parte della “U.S.Salernitana 1919”, definito in tutti i suoi particolari. “Le prese di posizione diffuse in questi ultimi giorni impongono formali smentite e definitivi e doverosi chiarimenti”, hanno precisato da Palazzo di Città in una nota congiunta tra il sindaco Vincenzo Napoli e l’amministratore delegato della società Maurizio Milan, evidenziando che il Comune e la Salernitana con propri autorevoli rappresentanti hanno lavorato all’unisono alla stesura di un articolato che contemplasse le esigenze della Salernitana, nel rispetto della legittimità dell’atto.Nessuna trattativa si è resa necessaria. Non erano al tavolo parte e controparte. Tempi, modalità e tutti i dettagli sono stati bilateralmente condivisi senza alcuna fuga in avanti o ricerca di protagonismo. La sottoscrizione della convenzione è stata concordata per il giorno di lunedì 17 aprile. Prossimamente, si dovrà discutere anche la gestione del campo Volpe, con la volontà della Salernitana di effettuare un restyling dell’impianto che resterà ancora la casa delle formazioni giovanili in attesa della nuova club house. Al momento, dunque, non resta che attendere la firma della convenzione e le decisioni che assumerà la società guidata da Danilo Iervolino in merito all’Arechi.

red.cro