di Fabio Setta

salerno – Record stagionale per la Salernitana di Paulo Sousa, giunta al sesto risultato utile consecutivo. Superata quindi la striscia positiva di cinque gare registratasi con Nicola in panchina dalla 2^ alla 6^ giornata del girone d’andata. I granata solo una volta hanno fatto meglio nella massima serie con sette partite senza ko tra aprile e maggio 2022. Questo con l’Inter è il quinto pareggio consecutivo, dato che in Serie A la Salernitana non aveva mai collezionato mentre l’ultima squadra ad arrivare a cinque pareggi di fila in Serie A è stata il Genoa, che impattò sette partite consecutive con l’arrivo in panchina di Alexander Blessin, tra gennaio e marzo scorsi. Sono adesso undici i pareggi stagionali, sei in casa, della Salernitana che a nove giornate dal termine ha soltanto due punti in meno rispetto al totale raccolto nella scorsa stagione. Rispetto al girone d’andata, invece, la squadra granata ha ottenuto un punto in più. Dal ritorno in Serie A la Salernitana ha perso nove delle 12 sfide contro squadre che iniziavano la giornata in “zona Champions League”; l’unico successo in queste gare è arrivato sulla Lazio lo scorso 30 ottobre (3-1 fuori casa), mentre i due pareggi contro Inter e Milan. Quello di venerdì è il primo pareggio della storia tra Salernitana ed Inter. A Salerno, il bilancio si completa con due vittorie granata ed una dell’Inter che, a sua volta, al Meazza ha vinto le quattro sfide disputate. Quarto gol stagionale per Antonio Candreva, secondo miglior bomber della Salernitana dopo Dia, a quota dieci. Candreva ha segnato tre gol da ex, contro Juventus Lazio ed Inter oltre quello al Monza. L’esterno, inoltre, con la presenza numero 461 è diventato il 30º giocatore con più presenze nella storia della Serie A. L’Inter, inoltre, si conferma la sua vittima preferita: il gol di venerdì è il settimo in carriera contro i nerazzurri. L’Inter, invece, si conferma, tra le formazioni affrontate dal polacco almeno cinque volte in Serie A, squadra tabù per Piatek che non ha mai segnato né sfornato assist nelle sfide contro i nerazzurri. Primo pareggio per Paulo Sousa nelle sfide dirette contro Inzaghi, dopo due vittorie ed una sconfitta mentre il tecnico granata dopo tre vittorie e una sconfitta raccoglie il primo pari contro l’Inter. Esattamente come Simone Inzaghi che dopo tre vittorie in tre gare trova il pareggio ed anche il primo gol subito contro la Salernitana. Secondo pareggio per i granata con l’arbitro Fabbri dopo quello del febbraio 2022 contro il Milan. Il bilancio si completa con una sconfitta contro il Napoli, sempre all’Arechi nella scorsa stagione ed una vittoria con l’Empoli in Serie B nel 20/21, 2-0 all’Arechi.