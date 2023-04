Ancora una tragedia del fine settimana a Salerno. Un uomo di 69 anni è deceduto a causa di un malore fatale sui campetti del Circolo Tennis sul Lungomare Tafuri. Secondo le prime informazioni, la vittima stava disputanto una partita amichevole con un amico quando, all’improvviso, non si sarebbe sentito bene accasciandosi al suolo e perdendo la vita. Immediato l’allarme del compagno. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i poliziotti che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sotto shock l’amico che ha assistito alla scena. L’ipotesi è quella che l’uomo sia stato colpito da un infarto fulminante.

Enrico Ianniello, 69enne, direttore in pensione del Monte dei Paschi di Siena, è l’uomo morto questa mattina durante una partita di tennis. La vittima era un tennista amatoriale e amante dello sport, responsabile e attento alla prevenzione. Lascia la moglie Eliana, i figli Gianluigi e Flavia e la sorella Antonella.