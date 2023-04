Ridare dignità ai giardini di Lungomare Colombo a Salerno. Questa la proposta del consigliere di Oltre Donato Pessolano che evidenzia il forte stato di degrado presente nell’area. “Da troppo tempo – dichiara Pessolano – I giardinetti alla fine di Lungomare Colombo versano in uno stato di abbandono e degrado. La pulizia lascia a desiderare, vi è scarsa manutenzione delle panchine e delle aiuole. Anche le palme presenti da tempo non sono oggetto di potatura”. Nel giardino è, inoltre, presente, una stele che fino al 2009 era sovrastata dal busto dello scrittore ungherese Sandor Marai, in esilio a Salerno dal 1968 al 1980. “È un vero peccato che dopo il trafugamento del busto in bronzo – continua Pessolano – Non vi sia stata la volontà da parte delle amministrazioni susseguitesi di ripristinare la presenza del monumento, che aveva lo scopo di omaggiare un’importante figura del panorama culturale novecentesco, profondamente legata alla nostra città”. “La cultura è un valore imprescindibile per ridare vita alla nostra città sotto tutti i profili, e l’amministrazione in carica lo ha in più occasioni dimenticato – conclude il consigliere di Oltre – Recuperare questo importante spazio verde a ridosso del mare rendendo onore ad uno scrittore che nella nostra città ha vissuto gli anni dell’esilio durante la Guerra Fredda e la lunga e difficile fase del comunismo in Est Europa deve rappresentare una priorità irrinunciabile, non solo per migliorare la vivibilità della nostra città ma anche per ravvivare nella nostra cittadinanza quel senso di identità non adeguatamente valorizzato”.