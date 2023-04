Forza Italia in Campania, come anticipato dal coordinatore regionale del partito, Fulvio Martusciello, si apre alla societa’ civile. E Pasquale Perrone Filardi, presidente della Societa’ Italiana di Cardiologia, e’ il nuovo vice coordinatore regionale vicario del partito. “E’ il primo passo verso l’apertura completa al Paese reale – spiega Martusciello – nella nuova Forza Italia imprese, categorie produttive e ordini professionali diventano protagonisti della riorganizzazione del partito. L’avvocato Dino Troianiello, componente della direzione regionale, inoltre, e’ il nuovo responsabile regionale delle professioni e associazioni, mentre Pino Noschese, componente della direzione regionale, assume l’incarico di responsabile del dipartimento protezione civile e rapporti tra civili e militari. “Mettiamo storie personali di successo a disposizione della citta’ e della regione. Una novita’ che si accompagna alla nuova selezione delle candidature sulla base del radicamento territoriale e non dell’appartenenza partitica”, spiega il coordinatore campano azzurro. “La mia nomina ha un valore simbolico importante e concretizza la grande novita’ del partito, annunciata da Fulvio Martusciello, l’apertura alla societa’ civile”, dice Perrone Filardi. “Gli ideali liberali di Forza Italia costituiscono il naturale luogo politico di riferimento delle categorie professionali e produttive”, aggiunge. Per Troianiello, “una nomina di cui mi sento onorato. Il mio impegno sara’ quello di portare le libere professioni e il mondo dell’associazionismo a colloquio con la politica e valorizzare queste risorse per una rinascita sociale ed economica di Napoli e della Campania“. Tra i primi obiettivi di Troianiello “contrastare l’emigrazione dei giovani in una regione mortificata da anni di malgoverno”. Responsabile della Start up del Trauma center dell’Ospedale del mare e, tra gli altri incarichi, presidente dell’Idma (International disaster medicine association) e consigliere scientifico della Marina militare italiana, Noschese sottolinea che “la nomina mi permettera’ di rafforzare le attivita’ di cooperazione tra civili e militari e formazione del personale che opera in contesti particolari come una guerra. La prima occasione sara’ un grande evento, il prossimo 25 maggio, sulla gestione dei disastri che si terra’ presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli”