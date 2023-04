Inizia con il botto la campagna elettorale della lista civica Insieme per San Mango. Prende ufficialmente il via, infatti, il nuovo corso che accompagnerà il gruppo politico capeggiato dal sindaco uscente Francesco Di Giacomo alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

A poco più di un mese dal voto, si alza il sipario sulla lista che andrà a comporre lo schieramento scelto dall’attuale primo cittadino di San Mango Piemonte. Si riparte dallo zoccolo duro della vecchia amministrazione. Tra i candidati al Consiglio comunale, confermati in lista Vittorio Di Giacomo, Marco Pastore, Claudio Martino e Alessandro Voto. Protagonisti di un ultimo quinquennio caratterizzato dall’inaugurazione di opere importanti e dal contrasto alle difficoltà relative alla pandemia, il gruppo uscente della lista Insieme per San Mango ambisce al nuovo mandato con l’obiettivo di proseguire quel percorso di crescita e sviluppo che ha cambiato volto al ridente paese sito tra i monti picentini.

A completare il gruppo che parteciperà alle prossime elezioni amministrative saranno Stefania Elia, Federica Rega, Domenico Forte, Simone Ferrara, Giuseppe Vitolo e Adel Attia. Con un messaggio apparso sui profili social della lista Insieme per San Mango, il sindaco uscente Francesco Di Giacomo ha ufficializzato la propria ricandidatura, rinnovando il suo impegno verso la comunità che lo ha eletto cinque anni fa. Forte di un lavoro che ha portato il paese ad un profondo mutamento dal punto di urbanistico e infrastrutturale, il sindaco Di Giacomo ha sottolineato la bontà dell’operato sin qui svolto e elencato quelli che saranno i punti cardine del programma elettorale della lista. Altro passaggio fondamentale di questi intensi giorni è stata l’inaugurazione della nuova sede del comitato elettorale lo scorso sabato.

Alla presenza di un folto numero di presenti, la kermesse è stata caratterizzata dalla benedizione della nuova sede da parte del parroco di San Mango Piemonte, Don Carlo Maria De Filippis. Subito dopo, il taglio ufficiale del nastro e le foto di rito che hanno sancito l’inizio del nuovo corso.

Davanti ai numerosi presenti accorsi in via Spirito per l’inaugurazione del comitato, il sindaco Francesco Di Giacomo ha così avviato la campagna elettorale: “Voglio ringraziare i compagni di viaggio che mi hanno aiutato ad amministrare al meglio San Mango Piemonte – ha affermato il primo cittadino –. Quelli appena trascorsi sono stati cinque anni decisamente intensi. La crescita del nostro paese è sotto gli occhi di tutti, ma l’obiettivo resta quello di provare a fare ancora meglio.

L’amministrazione si è impegnata a non lasciare indietro nessuno, stando vicino alla gente e provando a superare al meglio il periodo della pandemia. Abbiamo obiettivi sempre più prestigiosi da raggiungere insieme”.