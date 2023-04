La prassi vuole che il procuratore della FIGC, Giuseppe Chiné, chieda i documenti della nuova indagine alla Guardia di Finanza, come accaduto nei mesi passati per le plusvalenze fittizie per cui alla Juventus sono stati inflitti 15 punti di penalizzazione.

Ma cosa rischiano – come riporta il sito web gianlucadimarzio.com – le società (Lazio, Roma e Salernitana) coinvolte in questo nuovo filone?

Anche in questo caso, si prende in considerazione l’articolo 31, quello che regola le “violazioni in materia gestionale ed economica” .

Come riporta lo stesso articolo, i club rischiano un’ammenda con diffida. Nel caso più grave – quello delle violazioni gestionali per l’iscrizione al campionato – potrebbe anche esserci la retrocessione all’esclusione dal campionato (questa ipotesi sembra essere scongiurata, ndr).

Nel caso in cui si attestasse una “mancata lealtà” – l’idea di un sistema illecito per eludere norme sportive o penali – potrebbero esserci, invece, punti di penalizzazione.

I tempi dovrebbero essere lunghi. Alcune operazioni, infatti, sono tra le cosiddette “partnership” al vaglio dell’Inchiesta Prisma, giudicata a vigiliare l’operato della Juventus dalle stagioni 2018-2021.