di Mario Rinaldi

Grande partecipazione ieri sera, a Pellezzano, dove si è tenuta l’inaugurazione del secondo comitato elettorale di Via G. Amendola 63/65 alla frazione Capezzano, che sarà un altro punto di riferimento sul territorio per le prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio della lista “Impegno Civico” con candidato sindaco il primo cittadino uscente Francesco Morra. Sabato scorso si era tenuta l’inaugurazione del primo comitato elettorale in via Vittorio Emanuele alla frazione di Coperchia.

Sindaco siamo ormai giunti in apertura di campagna elettorale. Lei la affronta come primo cittadino uscente e forte di un mandato espletato per intero. Come si sente? “Sono molto fiducioso nell’affrontare questa nuova avventura, nel corso della quale sarò accompagnato da validi professionisti del territorio che hanno come obiettivo principale quello di offrire il proprio contributo per una continua crescita della nostra cittadina”.

Avete già pronto un programma elettorale?

“Il programma lo stiamo completando e sarà sicuramente pronto per l’inizio della campagna elettorale. E’ un programma di continuità di interventi ed opere che si sono realizzate nel corso di questi intensi cinque anni di governo, durante i quali Pellezzano ha conosciuto un notevole sviluppo sono tutti i punti di vista. L’obiettivo è quello di continuare a far crescere il nostro territorio”.

Ecco sindaco, un impegno per Pellezzano che il vostro esecutivo sta mettendo in atto anche in questo ultimo scorcio di consiliatura con interventi a favore dei cittadini.

“Certamente. Il nostro impegno verrà messo in campo fino all’ultimo giorno del mandato elettorale che i cittadini di Pellezzano ci hanno consegnato nel giugno del 2018. E’ grazie a loro che abbiamo potuto occupare questi posti di responsabilità ed è per loro che ora noi dobbiamo offrire le dovute risposte a una comunità che intende crescere e svilupparsi e alla quale vanno anche concessi dei benefici”.

Tra questi benefici c’è un provvedimento emesso proprio lo scorso mese di marzo che riguarda la riduzione della Tari.

“Esatto. Nello specifico gli interventi attuati riguardano: la riduzione del 25% della Tari per quei nuclei familiari nei quali nel 2023 vi è un nuovo nato (nel 2022 parliamo di 92 famiglie e nel 2021 di 74); riduzione del 30% della Tari per i nuclei familiari con Isee sotto gli 8.700,00 euro; riduzione del 50% della Tari, per un anno, per numerose tipologie di attività commerciali e/o produttive che decidono di investire ed aprire una nuova attività o una nuova sede sul territorio comunale; riduzione del 10% della Tari per quelle attività che disinstallano (o che potendo farlo, scelgono di no) le slot machine; una riduzione tariffaria di 5 centesimi per ogni kg di alimento donato ad enti del terzo settore che lo riutilizzano per ragioni caritative”.

Vuole dire qualcosa per l’inaugurazione del comitato di Capezzano?

“Abbiamo inaugurato questa sede del nostro Comitato Elettorale dove terremo incontri con la gente e per la gente e dove avremo modo di confrontarci sui temi della imminente campagna elettorale. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa inaugurazione. Abbiamo dinanzi a noi un’importante opportunità per continuare il lavoro sinora svolto in questi 5 anni di Amministrazione. Sono sicuro che il popolo di Pellezzano continuerà a marciare unito lungo questo percorso nel segno di una continuità che vince”. Il 14 aprile sarà l’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste. “Impegno Civico” è praticamente pronta per la presentazione ufficiale che verrà effettuata nei giorni immediatamente successivi per lasciare poi spazio ai comizi nelle piazze del territorio”.