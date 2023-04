“Siamo rattristati tutti quanti e sento di rivolgere a lui e alla sua famiglia il migliore augurio che possa ristabilirsi”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando l’aggravarsi delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano. “Pensiamola come vogliamo – sottolinea – ma Berlusconi e’ stata una figura straordinaria della vita politica del nostro Paese, con i suoi mille difetti, ma anche con le sue qualita’ di combattente”. Il fatto che “abbia continuato a combattere fino a 86 anni – aggiunge – e’ un’ulteriore conferma che e’ un uomo che si e’ battuto per le sue idee, quindi merita rispetto e merita ovviamente il massimo di solidarieta’ umana, che mi permetto di rivolgere a lui e alla sua famiglia in questo momento”.