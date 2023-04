di Erika Noschese

Diventa terreno di scontro l’approvazione del Forum dei Giovani dopo che, in consiglio comunale, è stato riproposto, per l’ennesima volta, da alcuni consiglieri di opposizione che hanno già avviato una raccolta firme per chiedere di inserire l’approvazione del regolamento tra i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Mentre ieri è stato avviato l’iter per l’approvazione del regolamento in commissione Sport e politiche giovanili tramite il presidente Rino Avella il dibattito resta acceso. Così, il consigliere di Forza Italia Roberto Celano replica alle accuse mosse dai socialisti che rivendicano l’impegno per l’istituzione dell’organo già nel 2007 con l’allora assessore Enzo Maraio. «Appare stupefacente la polemica degli esponenti socialisti sulla vicenda del Forum dei Giovani. Rivendicano l’impegno, mai disconosciuto, dell’ex assessore Maraio su un testo approvato nel 2007 ma non rammentano che, da allora, hanno sempre, senza tentennamenti, fatto parte della maggioranza che non ha consentito che il suddetto regolamento fosse attuato – ha dichiarato il forzista – Hanno sempre sostenuto un’Amministrazione che ha ritenuto il Forum, così come tutti gli strumenti di democrazia diretta, un mero appesantimento burocratico. Oggi del Forum dei Giovani si riparla solo grazie all’impegno ed alle battaglie dell’opposizione. È il momento, allora, di pretendere che, nell’immediato, si dia applicazione ad un regolamento del 2007. Non c’è necessità di attendere il prossimo consiglio comunale, di presentare inutili mozioni. C’è già un provvedimento approvato cui va dato solo seguito. Non si perda più tempo. Se il Sindaco e l’Amministrazione prendono ancora tempo, i socialisti, se vogliono riconquistare credibilità, diano un segnale di dignità (mai percepita nei 16 anni che sono trascorsi dall’approvazione del regolamento ad oggi) e tolgano fiducia e sostegno al fallimentare governo cittadino. In caso contrario tutti capiranno che i socialisti fanno chiacchiere e che per essi le poltrone valgono ben più dei principi e della democrazia partecipata, proprio come è stato negli ultimi tre lustri». Nel merito della questione entrano a gamba tesa anche la Cisl provinciale e la Cisl Giovani Salerno: «Il Forum dei Giovani è strumento utile dalle principali città italiane ai piccoli borghi. Avvicina ragazzi e ragazze alla res publica. Ma forse questo a Salerno è diventata materia per pochi. Forse a molti fa piacere “produrre” élite giovanili a tavolino. Le beghe di partito non ci interessano. Vogliamo che Salerno abbia la propria agorà, reale, per ragazzi e ragazze», ha detto Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luigi Bisogno, presidente della Cisl Giovani Salerno. «Per noi, il Forum è sempre stato sinonimo di spazio di aggregazione, luogo di condivisione e momento di crescita sociale, giovanile e culturale per le nostre generazioni. Ora scopriamo che è istituito da oltre 15 anni, ma mai diventato operativo. In qualità di presidente della Cisl Giovani di Salerno e componente fondatore del Comitato cittadino per la costituzione del Forum dei Giovani di Salerno, faccio appello alla presidentessa del Consiglio nazionale dei Giovani, Maria Pisani, al presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania, Giuseppe Caruso, e al capo del Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani, Rosario Madaio, per fare luce su questa vicenda che “penalizza” amaramente tutti i giovani del capoluogo». A dare man forte ai socialisti il Segretario della Federazione dei giovani socialisti della Campania, Davide Salato: «Al netto delle sterili strumentalizzazioni delle opposizioni, i socialisti sono sempre stati sostenitori di tale strumento. Auspichiamo che già nelle prossime settimane l’azione dell’amministrazione comunale si possa determinare in tal senso. Tutte gli altri strumenti messi in campo dall’amministrazione sono sicuramente meritori per favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa di città ma il Forum è ben altro», ha dichiarato.