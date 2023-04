“Se Dio vorra’ e se la salute mi accompagna, andremo avanti a lungo. Non abbiate dubbi, staremo qui ancora per molti, molti anni. Verremo a inaugurare questa bellissima stazione, nel 2025, nel 2026, nel 2028 o nel 2030”. Intervenendo alla cerimonia di apertura del cantiere per il rinnovo della stazione Eav di Ercolano , Vincenzo De Luca lancia un messaggio, neanche tanto in codice, a chi si oppone alla possibilita’ di un terzo mandato per il presidente della Regione Campania. E’ schierata su questo fronte anche una parte del ‘suo’ partito, il Pd, con il nuovo segretario Elly Schlein che non ha mai nascosto la propria contrarieta’ a questa soluzione. “Abbiamo una quantita’ di ‘porta seccia’ con cui devo fare i conti che non avete idea – aggiunge De Luca – da Roma in giu’, per la verita'”. Il ‘governatore’ ha usato poi il suo proverbiale sarcasmo per rispondere a una domanda dei giornalisti, che gli chiedevano se incontrera’ il nuovo commissario del Pd Campania, Antonio Misiani. “Assolutamente si’, Misiani e’ un bell’uomo”, ha detto De Luca.