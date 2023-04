di Marco Visconti

La giornata della consapevolezza sull’autismo, come ogni anno, ha avuto luogo il 2 aprile, la cooperativa sociale «Autismo e Aba», radicata da quasi 4 anni sul territorio paganese, ha fatto in modo che questa ricorrenza fosse ricordata tutti giorni attraverso la campagna di sensibilizzazione «#Nonsolo2aprile» e, dal nome omonimo, ha dato vita alla 4 edizione del concorso. Quest’anno la campagna di sensibilizzazione ha avuto anche il supporto di Davide Baldi – vicepresidente Confesercenti Pagani Salerno nord – dell’azienda consortile «Agro Solidale» e del patrocinio morale del Comune di Pagani. C’è stata inoltre la partecipazione attiva delle scuole per ricordare non solo che l’autismo è importante, sotto il punto di vista dell’aumento statistico, ma che lo stesso non può più essere ignorato e adeguato al contesto sociale.

Evento di premiazione “#Nonsoloil2aprile”

L’evento di premiazione ha avuto luogo all’Auditorium «Sant’Alfonso Maria De Liguori» di Pagani alla fine del mese di marzo, ha partecipato il gruppo di ballo «Blu Aut», sono intervenuti Maria Teresa Pepe – presidente dell’associazione «Dance Academy club» – Veronica Pepe – responsabile «Arti Urbane MO.MA.’S» – e il campione italiano di boxe Vincenzo La Femina.

Evento di premiazione “#Nonsoloil2aprile” da sinistra a destra: presentatrice Iolanda Pomposelli; dottor Davide Baldi – vicepresidente Confesercenti Pagani Salerno nord – Amelia Mangiacapra e Marco Cercola, questi ultimi due sono i presidenti della Cooperativa sociale “Autismo e Aba“. Amelia e Marco conferiscono un premio di riconoscimento al dottor Davide Baldi.

«Autismo e Aba» negli ultimi tempi ha cercato, assieme ai sostenitori del «Batti il 10», di creare il primo gruppo sociale sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese in cui ragazzi normotipi e ragazzi autistici possano essere integrati e inclusi in un unico contesto sociale attraverso uscite assieme agli operatori Aba e con supervisione di un analista del comportamento applicata.

I presidenti della cooperativa sociale “Autismo e Aba” conferiscono un premio di riconoscimento al sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco durante l’evento di premiazione “#Nonsoloil2aprile”

Negli ultimi periodi «Autismo e Aba» ha aperto anche uno sportello sull’autismo a Roccapiemonte in cui il referente Laura Orlando – tutor Aba – accoglie le famiglie del territorio per poter dare un supporto concreto, fornendo indicazioni per chi ha ricevuto una prima diagnosi e per coloro che sono interessati alle attività future che si attiveranno anche su Roccapiemonte. Non manca poi la parte della formazione in cui «Autismo e Aba» si avvale della stretta collaborazione dell’Aba clinic e della dottoressa Francesca degli Espinosa. Per il futuro la cooperativa sta strutturando altre attività in merito perché, secondo la cooperativa, «il 2 Aprile è 365 giorni l’anno».