di Erika Noschese

Attivare tutte le procedure necessarie affinché si dia piena attuazione della delibera di consiglio comunale numero 49 del 1° ottobre 2017 relativo al regolamento circa l’istituzione del Forum della Gioventù del Comune di Salerno. Questa, in sintesi, la mozione presentata dai consiglieri del Psi che, adesso, puntano il dito contro il consigliere di Forza Italia Roberto Celano. I socialisti ribadiscono che il regolamento esiste, dal 2007 con l’allora assessore Enzo Maraio, oggi segretario nazionale del partito. E ancora ad attivarsi, qualora si rendesse necessario – per l’entrata in vigore di nuove normative – per aggiornare il regolamento/statuto già approvato dal Consiglio Comunale. Un modo questo, per superare stucchevoli polemiche costruite senza avere memoria del lavoro fatto da questa Amministrazione. «Chiediamo all’amministrazione di riprendere il discorso relativo al Forum dei Giovani che nasce nel 2007, approvato in giunta comunale – ha dichiarato il coordinatore cittadino del Psi, Luigi Di Martino – L’opposizione quando parla del “Forum dei Giovani”, dimentica che la sua istituzione e il relativo regolamento/statuto furono votati all’unanimità dal Consiglio Comunale. E fu approvato, anche e soprattutto con i voti di chi allora, come oggi, è ancora all’opposizione. Pertanto, la proposta di questi giorni del centrodestra – conclude Di Martino – risulta inutile perché chiede ciò che già c’è». Di recente, infatti, il centrodestra ha presentato una mozione per chiedere l’approvazione di un regolamento ma, ha chiarito Di Martino, «già c’è e da domani (oggi per chi legge ndr) partirà l’iter in commissione Statuto e Regolamenti per aggiornare il regolamento fino alla sua approvazione, di concerto con la commissione Politiche Giovanili, evitando di ritardare l’avvio di un percorso già esistente per l’istituzione di un organo per noi fondamentale». Per il capogruppo del Psi Filomeno Di Popolo: «La nostra mozione è stata presentata al fine di fare chiarezza sulla vicenda da tempo oggetto di inutile strumentalizzazione da parte dell’opposizione. Siamo certi che su questo argomento – ha aggiunto Di Popolo – ci sarà una ampia discussione che coinvolgerà soprattutto la maggioranza, che oggi, come nel 2007 (essendo la stessa coalizione di governo) è impegnata a garantire la più ampia partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e politica della città». Sulla stessa linea di pensiero anche Tonia Willburger: «Abbiamo affrontato la questione del Forum, ho proposto di portarla a discussione e votazione per dare seguito a quanto già c’era, chiaramente con le dovute modifiche secondo la legge regionale per aprirci alle proposte dei giovani, i loro programmi ed interagire con loro e procederemo così».