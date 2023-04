Antonio Marra responsabile di Noi Moderati per Albanella e Altavilla Silentina. La nomina è stata conferita dal deputato e vice presidente alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli che in queste settimane è al lavoro per la riorganizzazione del partito su tutto il territorio provinciale. “Sono convinto che il lavoro che sta portando avanti l’onorevole Bicchielli, tanto alla Camera dei Deputati quanto nelle Commissioni, porti ulteriore lustro al territorio del salernitano – ha dichiarato Marra, assessore al Comune di Altavilla e consigliere di minoranza ad Albanella – Nella coalizione politica del Governo Nazionale, il lavoro del nostro deputato porterà dei risultati anche a sud di Salerno per tutte le istanze che sicuramente non faremo mancare. Dopo vari incontri pre e post elettorali il nostro Deputato salernitano ha dimostrato competenza e concretezza ed è per questi motivi che non farò mancare il mio contributo di amministratore e da coordinatore di Noi Moderati, forte nella sua progettualità sul lungo e medio periodo. È doveroso da parte mia ringraziare l’onorevole Pino Bicchielli, il segretario provinciale Luigi Cerruti, tutta alla dirigenza e non per ultimo il gruppo politico e le persone che continuano ad investire sulle mie capacità di amministratore, continuando a lavorare per la mia comunità sia di Altavilla che di Albanella con particolare riguardo soprattutto per gli ultimi”. “Stiamo portando avanti il nostro lavoro sul territorio di Salerno conferendo le nuove deleghe. Un lavoro importante per portare avanti le istanze dei tanti cittadini che vedono in Noi Moderati un punto di riferimento – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – Stiamo facendo un buon lavoro e continueremo su questa linea anche nelle prossime settimane”.