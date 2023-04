di Jacopo Tafuri

Il Cufom o C.UFO.M., acronimo di Centro Ufologico Mediterraneo, è la denominazione dell’associazione senza scopo di lucro di cui il Angelo Carannante è presidente e Fondatore.

L’associazione si occupa dello studio e ricerca sugli Ufo (Unidentified Flying Object – Oggetti Volanti non Identificati), oggi chiamati anche, con termine più moderno, “UAP” (Unidentified Aerial Phenomenon). L’associazione di ricerca sugli Ufo e fenomeni ad essi connessi riceve gli avvistamenti dalla gente e poi li analizza ed indaga sulle segnalazioni. I fenomeni studiati sono centinaia e centinaia e, già ad una prima occhiata, l’esperienza accumulata permette di stabilire, verosimilmente, di cosa si tratta. Quando viene valutato positivamente un avvistamento, inizia tutto l’iter: interviste ai testimoni, sopralluogo (se ciò è possibile), fotografie e video dei luoghi dei fatti, posizione degli Ufo in cielo o a

terra, se un Ufo è (accade molto raramente) atterrato, altri rilievi sul posto.

Vengono analizzate le immagini, controllata la casistica, valutati i testimoni, svolte riunioni e discussi i casi che, di volta in volta, sono sottoposti all’attenzione dell’associazione. Si tratta, in pratica, di un procedimento ad esclusione, cioè vengono escluse, di volta in volta, le possibilità di oggetti conosciuti (corpi celesti, droni, volatili, altri velivoli umani, riflessi, fake,

fenomeni naturali, ecc.). Alla fine se non viene trovata alcuna soluzione, l’oggetto volante è classificato come Ufo cioè un oggetto volante non identificato,altrimenti diventa Ifo cioè un oggetto volante identificato. Circa il 95% degli avvistamenti è spiegabile ed il restante 5% è inspiegabile.

Dottor Carannante Può chiarire, ai lettori, che Ufo non vuol dire extraterrestri ma, semplicemente, oggetto volante non identificato su cui procedere adapprofondimenti conoscitivi?

“Esattamente. Ufo, come appena detto, significa solo che ci troviamo in presenza di un oggetto volante la cui natura non è stata identificata. In altri termini, non si sa cos’è. Siccome nella casistica ufologica c’è uno zoccolo duro di avvistamenti che resiste ad ogni spiegazione, circa il 5%, ecco che l’oggetto viene classificato come Ufo. Se poi la soluzione viene fuori, l’oggetto da Ufo viene riclassificato come Ifo cioè oggetto volante identificato (ad esempio un pallone ad elio, pallone meteo, un drone, un astro, volatili, stazione spaziale interna, satelliti Starlink, sky lantern,ecc.). Quindi la parola Ufo, non significa affatto velivolo alieno. Il fenomeno Ufo esiste dalla notte dei tempi fin dall’epoca preistorica cioè dal tempo degli uomini primitivi, tanto è vero che abbiamo disegni di strani oggetti volanti nelle caverne. Semplicemente, la ricerca sugli Ufo, da parte di milioni di ricercatori in tutto il mondo, sta cercando, ancora di più oggi, di capire cosa sono alcuni oggetti volanti che non sono spiegabili in alcun modo. Con l’avanzare delle conoscenze tecnologiche, si stanno facendo

passi avanti. Quindi, tutti tranquilli, non abbiamo la prova certa che si tratti di oggetti di natura non terrestre, come del resto lo stesso Pentagono ha dichiarato, recentemente, negli Stati Uniti d’America”.

Come siete venuti a conoscenza dell’avvistamento di UFO (Unidentified Flying Object – Oggetti Volanti non Identificati) a Salerno, nel giorno 14 marzo ?

“Ci ha contattato il testimone stesso e, così, lo abbiamo intervistato, ricavando diversi elementi da cui siamo partiti per studiare il caso. In verità, come detto da alcuni siti, il testimone stesso era in dubbio se si trattasse o meno di UFO,

facendo l’ipotesi che i quattro oggetti volanti fossero dei palloni. Abbiamo verificato tutti i dati a nostra disposizione ed abbiamo concluso che erano oggetti

volanti non identificati e, ripeto, non abbiamo detto che erano navicelle extraterrestri. Assolutamente no. Se si legge l’articolo postato sul sito Cufom www.centroufologicomediterraneo.it, proprio alla fine di esso diciamo che l’ipotesi palloni non è affatto esclusa, soltanto che alcuni aspetti dell’avvistamento sembrano non combaciare con la possibilità di palloni volanti, infatti: non si vede alcun filo, gli oggetti volanti non identificati volavano controvento (così sembra), la luminosità degli oggetti non è del tutto compatibile con l’ipotesi che essa fossebdovuta al sole che riflette su di essi, altri risultati delle indagini. D’altronde, comedetto, non possiamo escludere l’ipotesi dei palloni, come sostenuto da alcune parti”.

Avete già avuto modo di studiare il video e verificare che sia autentico?

“Si, per quanto ci riguarda e dalle verifiche effettuate, non abbiamo trovato elementi che dicano che si tratta di un video falso e quindi non vi sono evidenze

di un falso. Anche il testimone, ci è sembrato una persona affidabile ed assolutamente seria ed onesta”.

Si è letto che questo avvistamento potrebbe essere classificato come uno dei

più grandi avvistamenti di UFO degli ultimi anni, ci può spiegare se è vero e, nel caso, perché?

“Si, lo abbiamo scritto. Abbiamo detto (come ha detto lei stesso nella domanda)

“potrebbe”. In effetti, se fosse confermato, da ulteriori accertamenti, che si tratta di oggetti volanti di natura sconosciuta, sarebbe a tutti gli effetti un grande caso, in quanto: il video è diurno, ha punti di riferimento (vedi tetto dell’edificio che appare in esso), appare autentico, vi sono due testimoni, non abbiamo trovato nella casistica video che ci aiutino a capire il fenomeno ma, c’è dell’altro ancora. Cosa si vuole di più? In verità ci sarebbe anche l’ipotesi di oggetti sperimentali, ma non credo che esperimenti di velivoli segreti si facciano negli spazi aerei sovrastanti aree popolate”.

Avete potuto constatare un aumento degli avvistamenti negli ultimi anni, c’è un caso italiano di particolare interesse?

Negli ultimi anni, effettivamente, abbiamo ricevuto più segnalazioni rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, questo non significa necessariamente che sono aumentati gli avvistamenti. Semplicemente, anche per una maggiore consapevolezza della gente verso il fenomeno Ufo (specie negli Stati Uniti ed in centro e sud America), le persone sono diventate più sensibili e guardano di più il cielo. Insomma ci hanno messo molto di loro, i media con una massiccia informazione e le vicende sugli UFO che si stanno svolgendo negli Stati Uniti d’America. Si aggiunga che con lo sviluppo vertiginoso dei social e dei cellulari che fanno video e foto, appena avviene un avvistamento, in genere, viene subito inviato agli ufologi o ai siti web ed ai giornali. Ecco, l’aumento degli avvistamenti potrebbe essere un falso dato, anche se, effettivamente, le segnalazioni sono tante.

Di casi italiani di avvistamenti Ufo, parlo di quelli indagati direttamente dal CUFOM, ve ne sono tanti. Ad esempio ricordo un avvistamento Ufo del 23.02.2014, ad Iglesias (Sardegna) quando una famiglia vide uno sciame di Ufo nella notte riprendendolo con un cellulare, un caso rimasto inspiegabile ed inspiegato. La testimone venne anche invitata a Portobello, nella nuova edizione condotta da Antonella Clerici, nella puntata dell’11 novembre 2018.