Buona la prima per il sindaco uscente di Pellezzano Francesco Morra che ieri ha inaugurato il suo comitato elettorale. Morra è in corsa per il secondo mandato, espressione del centrosinistra che in questo quinquennio ha ottenuto importanti risultati sul territorio. All’inaugurazione del comitato elettorale anche il consigliere regionale Luca Cascone ed il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa. Quella di ieri è stata per il sindaco uscente l’occasione per incontrare i suoi elettori, soddisfatti per questi cinque anni che in tanti hanno definito «un’ottima amministrazione che ha cambiato il nostro territorio e a contribuito a far conoscere Pellezzano a livello nazionale grazie ai tanti eventi che hanno capo al teatro Charlot». Morra chiede un voto per la continuità per completare le opere pubbliche già avviate. Intanto, proprio nei giorni scorsi, il primo cittadino ha consegnato alla cittadinanza di Pellezzano il nuovo Eco-Compattatore e la Casa dell’Acqua di Piazza E. Braca alla frazione Capezzano. Il nuovo eco-compattatore, comunemente detto “Mangiaplastica” per il riciclo di bottiglie di plastica, primo sul territorio comunale, è stato finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, mentre la Casa dell’Acqua va ad aggiungersi ad altre già presenti sul territorio. “Grazie a quanti, oggi, hanno voluto farci sentire il loro sostegno per questa campagna elettorale che ci accompagnerà fino al 14 ed il 15 Maggio. Vogliamo incontrare tutti i cittadini di Pellezzano per raccontare quello che abbiamo realizzato in questi 5 anni e per spiegare la nostra idea per il futuro”, ha dichiarato il sindaco uscente Francesco Morra a poche ore dall’apertura della prima sede elettorale che sarà punto di riferimento per i cittadini che avranno così la possibilità di avanzare proposte, evidenziare alcune problematiche e contribuire da cittadini attivi.

Sempre nella giornata di ieri, è stata inaugurata, a Coperchia, la sede elettorale della lista “Pellezzano di tutti”, con il candidato Sindaco Giuseppe Pisapia.”Riparte con entusiasmo e convinzione il progetto politico che affermerà a Pellezzano un’amministrazione democratica, trasparente e competente”, ha dichiarato l’aspirante cittadino. “Presto Pellezzano sarà restituita ai suoi cittadini”, ha poi aggiunto Pisapia.

e.n