Il comando di polizia municipale potrà beneficiare del sostegno di circa 25 nuovi agenti ma solo per un periodo di tempo limitato, poco più di un mese. La giunta comunale ha infatti approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 con il quale si è stabilito di procedere, tra l’altro, all’assunzione a tempo determinato e parziale di 25 Agenti di polizia locale, categoria C di seguito denominati “Istruttori” da reclutare dalla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 6375/2022. Lo scorso 22 marzo, infatti, il Dirigente del Comando Polizia Locale ha richiesto di implementare le unità di personale per garantire adeguato servizio per i numerosi eventi, di cui alcuni anche a carattere nazionale, che interesseranno la città di Salerno nel periodo 01 Aprile 2023 – 15 Maggio 2023. Ora, il Comune procederà all’assunzione, a tempo determinato e parziale nella misura del 50%, con il profilo professionale di “Istruttore”, con decorrenza 5 aprile 2023 fino al 15.05.2023 dei primi 25 utilmente graduati che si rendano disponibili all’assunzione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. e.n