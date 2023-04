di Marco De Martino

SALERNO – Il destino di una intera stagione in novanta minuti. Spezia-Salernitana non sarà decisiva, visto che dopo il triplice fischio di Orsato mancheranno ancora dieci giornate alla fine del campionato, ma poco ci manca. Al Picco, questo pomeriggio davanti al pubblico delle grandi occasioni, si sfideranno aquile e granata in quello che può essere definito un autentico crocevia stagionale per entrambe. La squadra di Paulo Sousa precede quella di Leonardo Semplici esattamente di tre lunghezze, ragion per cui la posta in palio quest’oggi potrebbe rappresentare un bottino preziosissimo per chiunque riuscirà a portarlo a casa. La Salernitana, vincendo, metterebbe probabilmente una seria ipoteca sulla seconda permanenza consecutiva in massima serie e potrebbe vivere con maggiore disinvoltura il prosieguo della stagione. “Non possiamo esprimere appieno la mia filosofia di gioco perché la situazione di classifica continua a condizionarci” ha spesso ripetuto Paulo Sousa in conferenza stampa. Portandosi a quota 30 punti con altre dieci giornate di campionato da disputare la salvezza sarebbe praticamente cosa fatta e la Salernitana potrebbe concentrarsi maggiormente nello sviluppare il gioco del proprio tecnico senza assilli e con l’obiettivo di iniziare a costruire qualcosa di importante in prospettiva futura. Lo Spezia, ancor più dei granata, ha estrema necessità di capitalizzare al massimo la gara di domani al Picco. Vincendo, i liguri aggancerebbero proprio la Salernitana e quasi certamente allungherebbero ulteriormente il proprio vantaggio dalle ultime tre della classe. Un pareggio, proprio in virtù di questo turno sulla carta favorevole, potrebbe accontentare entrambe le formazioni che, comunque, si sfideranno a viso aperto per approfittare della ghiotta occasione ed avvicinarsi all’obiettivo stagionale. Ad accompagnare Ochoa e compagni nella difficile trasferta nelle Cinque Terre ci saranno quasi tremila salernitani che giungeranno sia da Salerno città sia dal centro-nord e si posizioneranno, vista l’assenza di restrizioni, in tutti i settori del Picco, ovvero curva ospiti, tribuna e distinti. Il vecchio impianto spezzino sarà molto probabilmente tutto esaurito visto che anche la tifoseria di casa ha fatto incetta di biglietti. Insomma, spettacolo sugli spalti e spettacolo, si spera, anche in campo dove Spezia e Salernitana daranno vita al primo vero spareggio per restare in serie A.