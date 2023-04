In merito ad una notizia appena diffusa da una emittente locale, relativa al decesso di un uomo cinquantatreenne, avvenuto presso il Pronto Soccorso del Ruggi, il dottore Antonio Petrocelli, Direttore del Reparto in questione, tiene a chiarire quanto segue. Il paziente, malato oncologico terminale, è arrivato al Pronto Soccorso già senza vita e la sua morte quindi, non è in alcun modo sopraggiunta all’interno del reparto.