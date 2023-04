Di Marco Visconti

Spiega Felice Califano, assessore ai rapporti con la Rete ferroviaria italiana, “facciamo chiarezza sulla questione passaggio a livello di via San Francesco, su cui al momento insiste un divieto di transito. A seguito dell’episodio verificatosi lo scorso 21 marzo 2023, quando un convoglio merci è finito sul binario morto della linea ferroviaria paganese, si precisa che l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario. Attualmente vi è un’inchiesta in corso, per lo svolgimento della quale dovremmo tutti aspettare i dovuti tempi d’attesa. La stessa sicurezza dell’area è ovviamente oggetto di dispositivo delle forze dell’ordine“.

Continua, “rispetto alle preoccupazioni riguardanti eventuali pedoni che possano volontariamente e incoscientemente transitare, poniamo l’accento sul fatto che oltre al divieto apposto, l’area è transennata e chiunque passi è responsabile di reato. Ci rendiamo conto che la situazione crea degli evidenti disagi, ma chiediamo alla cittadinanza e ai pendolari di pazientare e attendere i tempi dovuti per lo svolgimento di tutte le procedure, giudiziarie e materiali, volte al ripristino dell’area”. “Azioni che in nessun modo, conclude Califano, sono da attribuire a una responsabilità amministrativa”.