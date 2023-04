Pubblicata dal Dipartimento dello sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento relativa alla linea di intervento A con i fondi del Pnrr.

Tra i progetti finanziati c’è pure quello presentato da Salerno Pulita, su delega del Comune, per un importo di circa un milione di euro (964.350,00) relativo alla dotazione di bidoni carrellati intelligenti alle utenze non domestiche del food. Si tratta di bidoni dotati di una serratura elettronica che consentirà di conferire i rifiuti solo al possessore della card associata, di verificare il numero, gli orari e anche la pesatura dei conferimenti. Parte di questi bidoni saranno dati anche a grandi condomini dei quartieri cittadini in cui si comincerà a sperimentare l’applicazione della tariffa puntuale alle utenze domestiche sulla base di uno studio di fattibilità che inizierà a breve e finanziato dal Conai.

Nel progetto finanziato dal Ministero è prevista inoltre anche l’installazione di sistemi di controllo degli accessi e di ammodernamento dei sistemi di pesatura nei centri di raccolta comunale Fratte e Arechi.

“L’implementazione di questi innovativi bidoni – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – sarà un utile strumento per la raccolta de rifiuti nei locali commerciali, per favorirne il corretto conferimento ed assicurare un sempre maggior decoro nelle strade cittadine. Il finanziamento accordato alla città di Salerno dal Ministero dell’Ambiente testimonia la validità del progetto presentato e, più in generale, l’ottimo lavoro che l’Amministrazione Comunale e Salerno Pulita stanno svolgendo sul tema della raccolta differenziata. Dopo l’avvio ed il successo del nuovo piano di raccolta, le riuscite iniziative di sensibilizzazione nei quartieri, l’implementazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine, questo finanziamento rappresenta un ulteriore importante risultato”.

“Presentammo – ha commentato l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet – questo ed altri progetti nel febbraio del 2022 e ringrazio l’amministrazione comunale per la fiducia che ci accordò concedendoci la delega. I lavori ai centri di raccolta sono già iniziati e avvieremo subito la gara per l’acquisto dei bidoni carrellati intelligenti. Per gli altri progetti siamo in buona posizione e se, come ci auguriamo, scorrerà la graduatoria potrebbe essere finanziato anche quello relativo alla sostituzione degli attuali cestini stradali con altri dotati di sistema di allerta per il riempimento, di scomparti per differenziare i rifiuti e sistemi di pressatura”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale all’Ambiente Massimiliano Natella: “Come Amministrazione comunale con Salerno Pulita abbiamo da subito subito cominciato a lavorare sulle opportunità di finanziamento, candidando progetti per le due linee A e B dei fondi PNRR per l’ambiente, proprio per avviare il necessario processo di ammodernamento e rinnovamento dei cicli di raccolta differenziata e per migliorare servizi. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che ci ripaga dell’impegno profuso in un anno di intenso lavoro”.