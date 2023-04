Stop aumenti dei tassi bancari. Il Consiglio Direttivo di Federalberghi Salerno ha espresso preoccupazione e disappunto per il continuo e progressivo aumento dei tassi bancari disposto, da oltre un anno, dalla Banca Centrale Europea. «Tale politica monetaria, lungi dal determinare positivi effetti sul rallentamento dell’inflazione, generata da fenomeni globali anche di natura speculativa, rischia di far entrare in recessione l’economia italiana, inducendo la riduzione dei consumi e la contrazione dei posti di lavoro. È urgente una vasta presa di coscienza delle Istituzioni ad ogni livello ed una ampia mobilitazione delle forze sociali per scongiurare i nefasti effetti che la politica monetaria europea sta determinando alla vita di famiglie ed imprese.

Allo stesso tempo, occorre che gli Enti pubblici nazionali, regionali e locali rimettano in campo misure di sostegno agli investimenti che prevedano mutui a tasso zero o il contributo agli interessi passivi sostenuti, in questa fase, dalle imprese per il dispiegamento delle loro azioni strategiche», ha dichiarato il presidente Antonio Ilardi annunciando che Federalberghi Salerno attiverà nelle prossime settimane specifiche azioni di sensibilizzazione istituzionale. Di fatti, ad oggi si registra un tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, ai massimi dal 2007 e Francoforte stima inoltre un aumento dei prezzi al 5,3% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.