SALERNO – Grande successo al Pattinodromo Tullio D’Aragona di Salerno per i campionati regionali di corsa su pista, organizzati dalla Fisr Campania in collaborazione con Salerno Guiscards, Roller Salerno ed Otto Ruote Salerno. La manifestazione che ha attirato un gran numero di spettatori ed appassionati è stata divisa in due momenti: il sabato pomeriggio spazio agli amatori, la maggior parte dei quali bambini, che si sono sfidati e divertiti, confrontandosi in prove di abilità essenzialmente dimostrative e non competitive mentre il giorno successivo agonisti in pista a contendersi ben otto titoli regionali e le qualificazioni alle fasi nazionali. Sicuramente positivo il bilancio per la Polisportiva Salerno Guiscards che ha chiuso al terzo posto nella classifica a squadre alle spalle di Calatia Roller Caserta e di Roller Salerno, portando a casa quattro titoli più diversi podi e piazzamenti. Per quanto riguarda gli atleti del sodalizio caro al presidente Pino D’Andrea, primo posto per Niccolò Lapo Acciaio che si laurea campione regionale nella categoria Esordienti. Podio tutto Guiscards nella Combinata Ragazzi 12 F con Giorgia Alberti sul gradino più alto del podio, seguita da Benedetta Longobardi e Chiara Alberti con Giulia Laudonio al quarto posto a suggellare il dominio blu-oro. Salgono sul gradino più alto del podio, vincendo il titolo regionale, anche Mia Riccio nella Combinata Allievi F e Ludovica Coraggio nella Combinata Ragazzi F. Da segnalare, infine, l’ottimo terzo posto di Morgana Tescione nella classifica Combinata Formula Tiezzi Esordienti F. «Sono soddisfatto delle prestazioni dei nostri atleti, che hanno evidenziato il corretto sviluppo dei programmi stagionali di allenamento – ha dichiarato Ubaldo Toledo, responsabile del settore pattinaggio della Salerno Guiscards – Sono rimasto piacevolmente colpito dalla condizione atletica e dall’approccio tenace di ogni atleta. Siamo all’inizio del ciclo che ci porterà alle competizioni nazionali al massimo della condizione. Tante le conferme, Mia Riccio, Ludovica Coraggio, Giorgia Alberti, Niccolò Acciaio, tutti campioni regionali che hanno riconfermato il titolo; ma anche altri piazzamenti e podi, Longobardi Benedetta, Alberti Chiara, Laudonio Giulia, Morgana Tescione ed infine tante bellissime performances offerte dai nostri ragazzi. Se questo è il primo appuntamento stagionale, posso solo essere fiducioso». Prossimo appuntamento per gli atleti della Salerno Guiscards il campionato regionale su strada. Decisamente soddisfatto il presidente della Fisr Campania, Francesco Rossi: «Vedere 75 amatori divertirsi e darsi battaglia, sabato pomeriggio, nei vari giochini è stato il momento più bello della manifestazione, specialmente se si associa a questo la gioia ed il divertimento degli oltre duecento spettatori. La partecipazione poi di oltre 170 atleti alle gare FISR disputatesi nella giornata di domenica ha dato il segno della crescita del pattinaggio corsa in Campania».