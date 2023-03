C’è l’azzurro della Nazionale di basket come regalo di Pasqua per la giovanissima Emilia Naddeo. Che, nonostante i soli 14 anni, è stata convocata con l’Italia under 16 per un raduno collegiale a Novara, la prossima settimana, e due amichevoli in programma contro la Spagna. L’atleta del Salerno Basket era già stata chiamata dal responsabile del settore squadre nazionali, coach Giovanni Lucchesi, per uno stage in Toscana nell’ambito del progetto Academy Italia. Ed è lì che è stata notata dagli allenatori della Nazionale che hanno deciso di convocarla per questa nuova avventura. Naddeo ha già diverse presenze in serie B con il Salerno Basket 92, la squadra del presidente Angela Somma ai primi posti nel campionato cadetto e in corsa per la promozione in serie A2. Figlia di un ex cestista, Felice Naddeo che ha giocato con la Furia Salerno e la Partenope Napoli, e sorella di Vincent – cresciuto con la Scuola Basket Salerno, poi approdato alla Virtus Arechi e ora all’Academy Potenza, Emilia è cresciuta con coach Aldo Russo, ora sulla panchina della prima squadra del Salerno Basket. La giovane atleta è anche il capitano della formazione under 15 granata, allenata da Mauro Cavaliere, che ha appena vinto il campionato regionale di categoria e ora si appresta a sfidare nella fase interregionale squadre blasonate di altre regioni d’Italia per conquistare il pass per un posto alle finali scudetto in programma a maggio. Ma ora il sogno per la giovane atleta salernitana è conquistare una maglia, sempre con l’Italia under 16, per partecipare ai campionati europei che si svolgeranno ad agosto in Turchia.

“Siamo davvero molto felici di tornare a fornire una nostra giocatrice alla Nazionale dopo tanti anni – ha detto la presidente Somma – un grazie va a tutto lo staff che ha contribuito ad implementare il nostro movimento giovanile, con la speranza che in futuro ci siano tante altre convocate. La chiamata in azzurro di Emilia, salernitana doc, deve inorgoglire tutta la città. Ovviamente rappresenta un piccolissimo punto di partenza e non certo un punto di arrivo per una giocatrice che ha ancora ampi margini di miglioramento e che accompagneremo in una ulteriore crescita”.