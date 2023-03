CAMPAGNA – Il tempo passa ma loro non passano mai. Gli Invincibili della Prima Categoria lasciano ancora una volta il segno e conquistano l’ennesimo campionato della loro carriera, questa volta con la maglia del Città di Campagna. Un gruppo di amici che condivide la passione nel rettangolo verde ma anche tante esperienze di vita comune quotidiana. Un successo dopo l’altro, un record tira l’altro. E’ la storia che si ripete per Diego Minella, Valerio Brigantino e Ciro Iacovazzo questa volta accompagnati da altri illustri tenori capeggiati da Pino Bifulco che con Minella e l’estremo difensore Raffaele Coscia condivide anche il trionfo della scorsa estate al Santa Teresa Beach Soccer. Per D10S Minella un’altra gemma a suon di magie dopo la Coppa Campania con Centro Storico Salerno e Sianese ed i campionati con Salernum, Centro Storico, Giffoni Sei Casali ed Audax. Trafila simile per il folletto Iacovazzo, al primo torneo vinto da papà, che con il Sei Casali ha fatto il bis Promozione/Eccellenza. Ed anche per il funambolico e duttile terzino ribattezzato Brigahimovic. Il sodalizio di Cardillo è comun denominatore dei successi conquistati in gruppo anche da Bifulco, centrocampista di quantità e qualità, e dal play dalla grande visione di gioco Valerio Sabatino. Accanto a loro un organico di altissimo spessore con tanti altri nomi altisonanti dall’illustre passato giovanile e svariati successi dilettantistici anche fuori regione: gli attaccanti Riccardo Picariello, compagno di stanza alla Ternana con Candreva, e Fausto Piccirillo, nobili trascorsi alla Lazio nonchè il difensore Antonio Ferrara, altro prodotto del vivaio Salernitana dei tempi migliori ed il già citato portiere, il Dragone Coscia, diverse presenze tra i professionisti con il Foggia in particolare e vestitosi anche di Roma. Nella seconda parte di stagione si è visto anche Marco Giannattasio, centrocampista scuola Reggina e svariata militanza in C. Secondo hurrà consecutivo per il difensore Damiano Romano, nelle giovanili con il Benevento, e già l’anno scorso festante con il suo Atletico Faiano arrivato a dicembre con l’ex Brescia Marco Mari. Il gruppo si allarga con i fratelli Pietro e Davide Petrone, altri volti noti del calcio locale; il nipote d’arte Mario Di Giacomo e poi la truppa locale composta da altri big come Daniele Caloia, Luca Capozza, Mattia Forlano, Damiano Fresolone, Vito Maiorano, Luca Mastrangelo, Cristiano Migliozzi, Vincenzo Pesticcio, Elio Mirra, Francesco Ristallo e Michele Viggianiello. A guidare la truppa stellare mister Marco Mastrangelo: “In tanti ci davano per morti nel momento più delicato della stagione ma il dato di fatto è uno solo, il Campagna ha vinto. E’ stata un’annata impegnativa in uno dei gironi più competitivi dell’intera Prima Categoria ma la differenza l’hanno fatta la fame, la voglia, la determinazione di vincere, la voglia di rialzarsi dopo ogni caduta. Ringrazio le società, lo staff tecnico, i calciatori e tutti coloro che hanno fatto parte di questa famiglia senza distinzione alcuna”. Soddisfatto il presidente Vincenzo Orilio che si è tolto diversi sassolini dalle scarpe dopo l’amara retrocessione dell’Ebolitana e ha incassato i complimenti del sindaco Roberto Monaco che si prepara a celebrare anche un altro trionfo locale, quello del Calcio Campagna in Seconda Categoria: “Abbiamo sempre ragionato di partita in partita, alla fine è arrivato il giusto premio ai sacrifici di tutti. Tengo a ringraziare gli altri compagni d’avventura dirigenziali Francesco Accadia, Vito Magliano, Odino Dell’Orto, Felice Ruggiero, Marco Vuocolo e i due splendidi e indispensabili magazzinieri Salvatore Cerasale e Cosimo Rinaldi. La nostra coesione ci ha portato alla conquista della Promozione”. Ora l’ultima fatica nel derby con l’Olympica Cilento dei vari ex poi nel mentre ci si godrà da spettatori i play-off inizierà il conto alla rovescia per i tornei estivi mai sazi di vittorie.