Gli operatori Macellai associati all’U.R.MA.C.( Unione Regionale Macellai Campani)– FeNAILP, capitanati dal Presidente Francesco Maiorano, hanno riscosso un grande successo nell’Ottava edizione dell’iMEAT che si è svolta nel quartiere fieristico di Modena, unica fiera internazionale in Italia dedicata al negozio di macelleria, gastronomia e ristorazione specializzata.

Migliaia i visitatori che hanno visitato Domenica 26 marzo la struttura modenese e tanti coloro che si sono fermati allo Stand allestito dagli Operatori Macellai Associati all’U.R.MA.C. – FeNAILP.

“E’ stato un vero successo, ha affermato emozionato il Presidente Francesco Maiorano, i nostri associati, sono stati eccezionali, con grande impegno e professionalità hanno voluto partecipare a questa importante manifestazione, unica nel suo genere che si svolge in Italia. Basti pensare che dopo ore di viaggio in pullman, arrivati di buon mattino, hanno allestito velocemente lo Stand che è stato preso subito d’assalto dalle migliaia di colleghi e consumatori giunti da ogni parte d’Italia. La soddisfazione poi, di vedere ad un nostro Associato, nella fattispecie Simone Albanese, riceve il primo premio per un prodotto come quello della mortadella, è il coronamento di un duro lavoro che ci ha visti impegnati per un intero anno.”

Infatti in questa Ottava Edizione dell’iMEAT di Modena, il primo premio per la migliore mortadella da Podio è stato assegnato a Simone Albanese associato all’U.R.MA.C. (all’Unione Regionale Macellai Campani) – FeNAILP, dalla Giuria dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi.

Albanese nato Candida in provincia di Avellino, gestisce insieme alla moglie una macelleria e norcineria ed un vero successo per i macellai Campani conquistare un premio tanto prestigioso.