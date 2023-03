Sembrava essere particolarmente frettolosa l’assessore al Bilancio Paola Adinolfi che, ieri mattina, dopo aver presentato la sua relazione in merito ai punti all’ordine del giorno – tra cui approvazione documento unico di programmazione (dup) 2023-2025 deliberazione di G. C. n. 59 dell’08/03/2023, Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 48 del 28 febbraio 2023 fondo di garanzia debiti commerciali – variazione di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018, Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a delibera di giunta n. 57 dell’ 08/03/2023 – ha lasciato l’aula. Un gesto che non ha lasciato indifferente l’opposizione che anche stavolta non ha perso occasione di attaccare. E proprio sulla relazione dei revisori dei Conti la consigliera Figliolia si è detta preoccupata pur votando a favore. Sul tema delle partecipate, l’assessore ha chiarito che il perito è al lavoro per valutare la possibilità di accorpamento anche per Salerno pulita e Salerno Solidale come avvenuto con Salerno Mobilità entrata a far parte della holding Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi. Intanto, il Consigliere Comunale Dante Santoro ha commentato la presentazione del punto all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale riguardante la Conciliazione che permetterà l’abbattimento di interessi e sanzioni su Cartelle Soget ma non ci sarà riduzione della somma capitale come sarebbe accaduto con la richiesta di estendere il beneficio della Rottamazione Cartelle portata a gran voce dal Consigliere Dante Santoro: “Abbiamo combattuto fino in fondo per ottenere la Rottamazione con uno sgravio enorme a favore dei cittadini anche sulle somme messe a Cartelle dalla Soget, alla fine verrà concesso il beneficio di non pagare interessi e sanzioni ai contribuenti in difficoltà con la Soget ma avremmo voluto di più. La verità è che la rottamazione piena delle Cartelle Soget non è stata concessa perchè le cambiali politiche di questi decenni le dovranno pagare i cittadini, nostri neonati al 2023 avranno un debito di quasi 200 milioni di euro sul groppone grazie alle gestioni di questi decenni di governo cittadino – ha dichiarato Santoro – Noi continuiamo le nostre battaglie, portiamo un primo risultato a favore dei tartassati dalla Soget, ma non ci fermeremo”.

Forum dei Giovani

Salerno non ha il suo Forum dei Giovani: ad accendere nuovamente il dibattito i consiglieri Dante Santoro, Roberto Celano ed Elisabetta Barone che hanno chiesto di avviare l’iter calendarizzando il regolamento per poter istituire l’organismo.

Al margine del consiglio comunale di Salerno di ieri mattina il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani, Pietro Costabile, interviene sulla vicenda del forum dei giovani: “Un’anomalia tutta salernitana quella di questa amministrazione che non vuole riconoscere ai suoi giovani concittadini il diritto ad un luogo di idee, di confronto, di crescita e di ascolto: Forza Italia Giovani, con i suoi alleati di centrodestra, ha chiesto ai consiglieri di opposizione di promuovere l’istituzione del Forum così come previsto dal regolamento regionale. Con la discussione di oggi in consiglio comincia un nuovo corso, Forza Italia Giovani ed il centrodestra salernitano faranno tutto il possibile per dare voce ai giovani della nostra città! – ha detto Costabile – È stato determinante l’intervento del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, durante il consiglio comunale “Era evidente la volontà da parte della commissione preposta di non voler fare calendarizzare l’istituzione del forum, un momento importante per tutti i giovani della nostra città: insieme con i consiglieri di opposizione abbiamo raccolto le firme necessarie a presentare in consiglio l’ODG sul regolamento del forum, con discussione prevista alla prossima adunanza. Insieme riusciremo ad ottenere questo diritto per le nuove generazioni salernitane”.