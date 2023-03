Il nuovo Consiglio Comunale rinnovato per domani a seguito della mancanza del numero legale del Consiglio di lunedì annovera svariati punti all’ordine del giorno, tra cui la previsione della rottamazione delle Cartelle Soget tema per cui esulta il Consigliere Comunale Dante Santoro che si è distinto dagli albori del suo mandato con le barricate per invocare la prima rottamazione fino allo Sportello Anti-Soget aperto ai cittadini: “Una nostra atavica battaglia per dare respiro ai salernitani in difficoltà sta per approdare all’ordine del giorno del Consiglio Comunale – e forse avranno il numero legale- e la buona notizia è che ci accingiamo a vincere la battaglia della Rottamazione Cartelle Soget che, dopo le nostre barricate, anche in questa tornata permetterà di avere una boccata d’ossigeno per migliaia persone in difficoltà con i pagamenti.”