Discende da un passatempo antico, eppure è arrivato ai giorni nostri senza perdere smalto: parliamo del poker. Questo gioco di carte, che combina calcolo probabilistico, strategia e dimensione psicologica, conserva il fascino iconico del tavolo verde ed è da sempre al centro dello storytelling cinematografico, letterario e musicale. Usato spesso come metafora della vita e dei rapporti umani, il poker gode di un fascino intramontabile, soprattutto perché risulta sempre attuale e si fonde con le novità culturali e le innovazioni tecnologiche che caratterizzano l’industria dell’intrattenimento. Un punto di svolta importante su questo fronte è rappresentato dalla rivoluzione digitale, che ha amplificato le possibilità di gioco e, grazie a piattaforme online e siti dedicati, ha fatto del poker uno dei passatempi più apprezzati: non è un caso, infatti, che rappresenti uno dei segmenti di traino dell’industria del gaming. D’altra parte i numeri non lasciano dubbi: negli ultimi due anni, infatti, il mondo del poker online è andato incontro a una crescita pari a quasi il 45% sul fronte dei tornei. Ha registrato ottimi risultati anche il cash game, che ha raggiunto e superato la soglia del +14%. La dimensione digitale dunque non solo ha reso più popolare e versatile questo antico passatempo, ma ne ha anche fatto l’elemento chiave del settore videoludico. Quali sono gli elementi all’origine di questo successo? Tre gli elementi cruciali: accessibilità, sicurezza e varietà dell’offerta. Osserviamo da vicino questi fattori.

Quando il poker è a portata di clic

Come abbiamo anticipato, la svolta digitale ha segnato per il poker, come per i giochi da casinò e i videogame, una nuova stagione in cui trasversalità e accessibilità hanno giocato un ruolo chiave. Grazie a Internet, dunque, il tavolo verde è diventato luogo digitale aperto a tutti: vi siaccede semplicemente con una buona connessione a Internet e un pc. Ma non solo. A scandire un ulteriore passo avanti sulla strada della praticità di gioco è stato l’approdo del poker online sui device mobili, il tutto grazie ad applicazioni sempre più performanti disponibili su tablet e smartphone. Proprio in quest’ottica, poi, gare e tornei di poker hanno iniziato a coinvolgere partecipanti in tutto il mondo, trasformando ogni ogni match in un evento globale molto partecipato. La parola d’ordine è di sicuro connettività, oltre che, naturalmente, accessibilità. Quest’ultimo concetto, in particolare, ingloba anche l’idea di facilità d’uso: per essere piacevolmente fruibili siti e piattaforme devono avere un’interfaccia utente semplice e chiara. Di certo il Web ha contribuito a rendere il poker molto popolare in modo molto trasversale, proprio in virtù di questo operatori e progettisti hanno lavorato per mettere in campo siti semplici e intuitivi. Già da diversi anni i brand del gambling curano molto questo aspetto: per attirare nuovi iscritti e fidelizzarli è molto importante puntare su un sito accattivante, con regole e modalità di gioco facilmente comprensibili.

Un gioco antico, eppure sempre nuovo

A determinare il successo del poker online è stato anche il fattore creativo, un elemento determinante su cui i gestori di servizi videoludici hanno scommesso in modo significativo per arricchire la propria offerta con formule di gioco e release sempre aggiornate.

Un approccio di questo tipo va a valorizzare ulteriormente l’estrema varietà che caratterizza il gioco del poker: tra specialità e varianti anche i giocatori di lungo corso hanno la possibilità di imparare sempre qualcosa di nuovo. Se a questa caratteristica si aggiunge un’offerta ricca di novità, si capisce come mai il poker, nonostante le sue origini antichissime, non abbia mai perso smalto. Un esempio delle varianti più popolari del momento? Sicuramente lo Snap poker. Scopriamo in cosa consiste.

Parola d’ordine adrenalina: ecco lo Snap poker

Negli ultimi anni, l’operatore di punta del poker online in Italia ha presentato ai suoi utenti un’innovativa esperienza di gioco che ha subito riscontrato un significativo successo. Si tratta di una variante del poker classico facilmente accedibile e semplice da intendere. Questa variante, arricchisce il gioco di una componente ritmica che, di fatto, azzera i tempi morti tra una mano e l’altra. Chi sceglie di provare questa formula ha l’opportunità di cambiare tavolo a ogni fold: per farlo è necessario solo selezionare la funzione “Snap fold” e si verrà immediatamente assegnati a un nuovo tavolo. Per il gamer è inoltre possibile abbandonare la mano in qualsiasi momento, e questo senza necessariamente aspettare il proprio turno e senza interrompere il gioco degli altri. Chi volesse poi continuare a seguire la mano in corso al tavolo che ha appena lasciato, può semplicemente selezionare l’opzione “Fold and watch”. Tra adrenalina e ritmi incalzanti non ci si annoia mai, ecco perché è diventato subito molto popolare tra i giocatori digitali. Grazie quindi all’operatore preferito dai giocatori italiani ed internazionali, sarà quindi possibile accedere a partite veoci, senza perdere l’adrenalinità del gioco originale, entrando in un universo elettrizzante in cui velocità e adrenalina si combinano al tavolo verde virtuale per regalare al giocatore un’esperienza unica che solo lo Snap Poker può regalare.

Legalità, qualità e sicurezza

A determinare il grande successo di cui gode il poker online è poi il solido sistema di regole che permette di giocare in tutta sicurezza e tranquillità. Con l’avvento del digitale, che ha inaugurato l’era del gioco online, i nuovi operatori del settore hanno dovuto dotare le proprie piattaforme di un rigorosissimo impianto normativo che trova il suo punto di sintesi nella licenza ADM. Questa documentazione è il requisito fondamentale per la fornitura di servizi di gioco virtuale e viene rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: numero e sigillo ADM ben visibili in home page garantiscono che un determinato operatore è sicuro e affidabile perché rispetta le regole, aderisce agli standard richiesti dall’ente certificante e svolge legittimamente la propria attività sul territorio italiano.

Legalità e licenza a parte, le piattaforme digitali dedicate al poker puntano molto sulla qualità. D’altra parte il settore deve la crescita esponenziale cui è andato incontro proprio all’offerta di standard qualitativi molto elevati, soprattutto sul fronte della sicurezza. Per i brand del gambling la vera sfida è legata alla capacità di potenziare la scommessa in termini di innovazione tecnologica per regalare ai propri iscritti un’esperienza di gioco gradevole e protetta. Sin dal principio i vari gestori hanno lavorato vari fronti cruciali, come ad esempio il servizio clienti: per i pokeristi poter contare su di un’assistenza sempre disponibile ed efficiente è fondamentale, d’altra parte il customer service è un pò un biglietto da visita, soprattutto se si considera che è il primo punto di contatto con lo staff della piattaforma in caso di problemi. Ecco perché live chat, email, e linee telefoniche dedicate con una copertura 24 ore su 24 sono gli strumenti più apprezzati dalla platea di giocatori.

Un altro tema chiave in grado di fare la differenza sul piano della qualità sono le modalità di pagamento. In un’epoca che ha spostato sul piano digitale molte delle attività quotidiane, anche il gioco, e quindi il poker, seguiranno le dinamiche della virtualità e questo vale anche per i pagamenti: su questo fronte siti e piattaforme sono costantemente al lavoro per offrire soluzioni sempre più pratiche e sicure. Bitcoin, monete digitali e eWallet sono formule ormai consolidate sulle principali piattaforme di gioco perché oltre a essere molto popolari tra i pokeristi che scelgono di giocare online, sono anche molto sicure: il loro punto di forza sta tutto nella blockchain, la tecnologia più inviolabile in assoluto, che garantisce il più alto livello di sicurezza.

Conclusioni

Il Poker ha attraversato secoli di storia giungendo fino a noi senza perdere il suo appeal ludico grazie alla rivoluzione digitale: il poker è a tutti gli effetti un gioco intramontabile, oltre che estremamente popolare e trasversale. Il segreto del suo successo digitale è in buona parte legato alla possibilità che questo gioco offre di intercettare nuovi pubblici e nuove esigenze, un risultato frutto anche della lungimiranza degli operatori del gambling e dei gestori delle diverse piattaforme, che hanno saputo scommettere sull’innovazione tecnologica per garantire ai gamer non solo sicurezza e rispetto delle regole indicate da ADM, ma anche un’offerta sempre ricca di novità, semplicità d’uso, un customer service multicanale e l’accesso a soluzioni di pagamento sicure. Il poker online è dunque destinato a prosperare: il viaggio verso il futuro è appena iniziato!