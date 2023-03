di Erika Noschese, inviata a Bruxelles

L’aeroporto di Salerno riconosciuto a livello europeo con l’inserimento nella rete Ten-t. Questo l’obiettivo dell’europarlamentare Salernitana Lucia Vuolo del gruppo Ppe Forza Italia che in queste settimane sta portando avanti un intenso lavoro per la modifica del regolamento per la rete Ten-t.

Nella mattinata di ieri l’onorevole Vuolo ha ospitato una delegazione di giornalisti provenienti dalla Campania e da altre regioni d’Italia per permettere loro di entrare in contatto con il mondo della realtà Europea.

L’intervista integrale rilasciata a Le Cronache