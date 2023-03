Mohammed Showkot, bengalese di 33 anni, era stato trovato, la mattina del 19 marzo scorso, senza vita e con una profonda ferita da taglio alla gola in via Capitolo San Matteo, alla periferia di Salerno. Il gip del tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso dalla procura ed eseguito dalla polizia nei confronti del connazionale Modhu Akon, indagato per omicidio, per il quale e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere. Gli agenti della Squadra mobile di Salerno hanno ricostruito, anche grazie ai filmati della videosorveglianza pubblica e privata, gli spostamenti e le attivita’ di vittima e indagato nelle ore immediatamente precedenti al delitto. Da quanto emerso, Akon avrebbe raggiunto la zona di Capitolo San Matteo, tra l’area industriale e la litoranea Est di Salerno, assieme alla vittima, dalla quale si sarebbe allontanato, secondo la ricostruzione degli inquirenti e condivisa dal gip, da solo, dopo aver consumato il reato. Sono ancora in corso accertamenti per stabilire il movente dell’omicidio.