di Erika Noschese

Dovrebbe avvenire questa mattina la firma della convenzione per mettere in campo anche le guardie ambientali contro gli incivili e provare finalmente a dare una svolta al dilagante fenomeno del sacchetto selvaggio. Ad annunciarlo l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella: «Abbiamo definito la convenzione, la scorsa settimana abbiamo verificato, presso il comando dei vigili urbani, lo spazio da dedicare alle guardie ambientali che saranno operative tre giorni a settimana per cinque ore, occupandosi di controlli, segnalazioni e daranno un valido sostegno al lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi con la Salerno Pulita e i vigili urbani». L’affidamento del servizio di controllo e di contrasto degli illeciti connessi all’abbandono dei rifiuti e ai temi dell’igiene ambientale sarà in via sperimentale e della durata iniziale di tre mesi, in regime di gratuità e – come si precisava nel bando – secondo mero rimborso spese. Intanto, l’assessore ha annunciato importanti novità anche per quanto riguarda la Tari: «È un momento delicato su questo tema, abbiamo avviato la spedizione delle card con Salerno Pulita e ci sarà la prima tranche di raccolta delle buste ma stiamo ragionando sulla questione Tari per consentire ai cittadini», ha aggiunto l’assessore Natella ricordando che il Comune sta lavorando soprattutto su questo fronte da diversi mesi ormai. Il servizio dovrà essere svolto 15 giorni al mese in base a un programma stilato dai tecnici di Salerno pulita e potrà essere effettuato in qualsiasi orario della giornata per un numero massimo di sei ore al giorno. In campo dovranno scendere cinque unità con un’apposita divisa identificativa e un segno distintivo. Da oggi, dunque, nuove iniziative contro gli incivii per ridare decoro alla città capoluogo.