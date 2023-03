E’ a un centinaio di chilometri dal confine polacco-ucraino il convoglio dell’Humanitas di Salerno che trasporta capi di abbigliamento, medicinali e generi di prima necessita’ alla popolazione Ucraina. Una raccolta promossa dalla missione umanitaria ‘L’Italia scende in campo per la pace’, promossa da padre Enzo Fortunato con i frati minori conventuali, la Comunita’ di Sant’Egidio, la cooperativa Auxilium e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Proprio la Figc ha donato circa 24mila capi di abbigliamento sportivo della Nazionale (giacconi, tute, felpe, completini). Dall’Enel un generatore elettrico capace di dare fornitura a una palazzina di venti appartamenti. Andrea Bocelli ha elargito un contribuito per sostenere le spese di viaggio. Oggi a Bruxelles padre Fortunato con Angelo Chiorazzo di Auxilium e il presidente Figc Gabriele Gravina (in arrivo da Malta) incontreranno la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno per la presentazione della missione. A loro sara’ donato un ramoscello di ulivo dell’albero messo a dimora ad Assisi da San Giovanni Paolo II nel 1986 in occasione del primo storico incontro interreligioso. Nel pomeriggio la delegazione, formata da diversi giornalisti al seguito, atterrera’ all’aeroporto di Rzeszow per poi mettersi in viaggio in auto verso il confine e raggiungere Leopoli. Qui, nella sede della Comunita’ di Sant’Egidio, saranno effettuate le operazioni di scarico della merce donata. In serata la delegazione fara’ visita alla Comunita’ francescana di Leopoli. La missione proseguira’ fino al 30 marzo con visite alle citta’ di Kiev, Irpin, Bucha e Fastiv. Nella capitale previsto l’incontro con l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo e il vescovo di Kiev Vitalij Kryvyc’kyj.