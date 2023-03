SALA CONSILINA – Una scalata epica che porta l’intero territorio valdianese sul palcoscenico più alto del futsal nazionale, la Serie A ormai è certezza. Una gara al cardiopalma quella in terra siciliana, il Futsal Canicattì mai domo che a metà della prima frazione soccombe per 4 reti a 0, frutto delle marcature di un doppio Abdala, Stigliano e Brunelli. Negli ultimi minuti prima del riposo Heredia e Goncalves accorcia le distanze per il 2-4 all’intervallo, nel quale vengono espulsi per un parapiglia i locali Marino e Sirone e il gialloverde Filippo Teramo. La ripresa vede Goncalves e Furno infiammare la piazza, ma il pareggio dura pochi secondi, il tempo che Abdala firma la personale tripletta e il definitivo 5-4. Il pallone del match ha un sapore storico per l’argentino, che mette la ceralacca sulla promozione dei ragazzi di mister Fabio Oliva.

Al fischio finale la gioia di tutta la panchina dello Sporting, con gli applausi dei locali e del pubblico che rende omaggio all’avversario. Arrivano subito le parole del tecnico Oliva, portato in trionfo dai suoi: “È tutta loro, ho dei ragazzi eccezionali, un gruppo di collaboratori straordinario, ognuno di loro ha contribuito enormemente a questo traguardo. Dedico questa promozione alle mie bambine, Fabrizia e Ludovica, ed a mia moglie Simona, senza il loro supporto non potrei andare lontano”.

Emozionato il presidente Antonio Detta che esulta: “Dietro questa vittoria c’è un intero territorio che ha spinto questi ragazzi che hanno meritato pienamente la promozione. Un obiettivo raggiunto grazie ad un gruppo squadra unico e uno staff eccezionale, lo Sporting Sala Consilina si è mosso all’unisono per questo sogno e merita di viverlo appieno. Ringrazio soprattutto tutti gli amici che ci sostengono, i dirigenti, le Autorità che ci hanno supportato, e infine ma non per ultimo la mia famiglia, che mi sostiene da anni in questa grande ed emozionante avventura”. Gli fa eco il copresidente Giuseppe Detta: “Un sogno che si realizza, cercata, voluta, conquistata, questa Serie A è tutta per noi adesso. Traguardo raggiunto? No, quello sarà il prossimo. Chi indossa questi colori deve sapere che il nostro motore è l’ambizione, ora godiamoci il momento”.

Sabato prossimo si torna tra le mura amiche del Centro Sportivo Meridionale, a San Rufo arrivano i castrojesi della Sicurlube Futsal, la squadra di Enna è in piena lotta playoff, mentre Brunelli è compagni vorranno tenere invariata la casella delle sconfitte ferma sullo 0. Non sarà dunque una sfilata quella del 1 aprile alle 18:00, di certo gli avversari cercheranno di tirare uno sgambetto, c’è tempo per pensarci, ora è tempo di festA. Una festa che proseguirà in ogni caso sabato pomeriggio con l’abbraccio dell’intera tifoseria gialloverde pronta a riconoscere il giusto tributo ai grandi protagonisti di uno storico double