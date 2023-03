di Marco Visconti

Nella giornata di ieri, in tarda mattinata, il coordinatore del forum dei giovani di Pagani, Nello Palumbo, ha tagliato il nastro per inaugurare la nuova sede del forum, situata nelle vicinanze del Teatro comunale Sant’Alfonso Maria de Liguori. L’inaugurazione della sede si è mossa contestualmente con l’evento «Musei aperti» che ha avuto un certo riscontro dai cittadini paganesi. «Sono molto contento dell’apertura della sede del forum dei giovani di Pagani, commenta il primo cittadino Raffaele Maria de Prisco, e sono ancor più soddisfatto dell’iniziativa messa in campo, come quella di oggi, dei “Musei aperti”». Continua, «il nuovo corso del forum dei giovani è iniziato sotto i migliori auspici, la città ha bisogno della partecipazione di tutti, e questi ragazzi rappresentano una grande spinta propulsiva. Si legge nei loro occhi la voglia di fare e, soprattutto, il bene che provano per la loro città». L’assessore con delega alle politiche giovanili Gaetano Cesarano ha fatto il suo discorso nella sede del forum dei giovani: «3 mesi fa ho fatto una promessa al coordinatore del forum, Nello Palumbo, e ai ragazzi del direttivo che avremmo dato alla nostra città un punto di riferimento che riguarda i giovani della nostra comunità, oggi ci riusciamo, andiamo a inserire un altro tassello fondamentale per l’inaugurazione della sede sociale del forum, che diventerà luogo di accoglienza, aggregazione, di attività e, soprattutto, di crescita. Mi piace sottolineare che gli amici del forum possano rappresentare un salto di qualità che la città ha bisogno di fare che, purtroppo, in questo momento trova difficoltà di andare avanti». Ad affiancare Cesarano c’è stato il consigliere di minoranza Vincenzo D’Amato, «sono contento di trovarmi qui perché mi ritrovo tra tanti giovani, perché i giovani sono il cuore della città. La città ha bisogno dei giovani per iniziare a ricrescere. Il mio invito ai giovani è di continuare ciò che hanno iniziato per la nostra città». La consigliere di maggioranza Rita Greco, è arrivata in un secondo momento alla sede del forum, ma non ha indugiato a rilasciare una sua dichiarazione: «La sede del forum si trova in un luogo strategico, vicino al Teatro Comunale Sant’Alfonso e alla basilica Sant’Alfonso Maria de Liguori. Faccio i miei complimenti ai ragazzi che hanno realizzato questa sede che, prima di loro, era in uno stato indecente. Questi ragazzi hanno dato dignità alla città, perché loro sono il nostro futuro. Io confido in loro. Meritano tanta fortuna e gioia». Conclude il coordinatore del forum dei giovani Nello Palumbo: «Apriamo questo punto d’incontro, un contenitore di idee, ci auguriamo presto che la popolazione giovanile sia vicino a noi. Oggi abbiamo dato spazio anche all’evento “Musei aperti”, a tal proposito ringrazio i ragazzi del direttivo, in particolare il gruppo cultura e il responsabile Daniele Petagna. C’è stata una risposta davvero importante per la città e anche per le città limitrofe. Non c’è stata una forte pubblicità da parte nostra per l’evento, però la città ha risposto, non ho una stima esatta dei visitatori, ma ci sono state sicuramente più di 200 visite in un arco di tempo breve. L’evento si rifarà il 16 aprile, però cercheremo di variare il programma. A breve faremo un’altra iniziativa, proietteremo dei docufilm di personaggi illustri, poi il 14 aprile avremo un’iniziativa in concomitanza con l’apertura delle porte del Santuario della Madonna del Carmine detta delle galline».