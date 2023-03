Cresce l’utilizzo dei farmaci per migliorare le capacità di erezione. Il Sildenafil viene sempre più utilizzato in maniera incontrollata. Si calcola che, in Italia, il 13% degli uomini, ossia circa 3 milioni, siano affetti almeno in parte da disfunzione erettile. Altri studi, condotti su campioni più ampi di popolazione hanno rilevato in oltre il 50% dei casi presenza di disfunzione erettile se si considerano anche le forme lievi-moderate. L’incidenza di tale disfunzione aumenta con l’età, passando progressivamente dall’1,7% nei pazienti di età inferiore ai 50 anni al 48,3% nei pazienti di età maggiore di 70 anni; in alcune categorie di pazienti come i fumatori ed i diabetici queste percentuali aumentano esponenzialmente poiché aumentano i fattori di rischio che sono alla base del disturbo. L’ultimo rapporto Osmed (2022) indica i farmaci per la disfunzione erettile tra le categorie “a maggior spesa”, con i residenti in Campania tra i maggior utilizzatori collocandoli tra i farmaci più venduti di fascia C (ossia non rimborsati dal Servizio sanitario nazionale) dopo il paracetamolo e gli ansiolitici a base di benzodiazepine. L’Italia è il secondo Paese al mondo per consumo dopo la Gran Bretagna. La dipendenza psicologica spesso si sviluppa in coloro che impiegano il farmaco in un regime fai da te, senza ricetta medica e senza alcuna necessità reale del medicinale. Viene assunto “semplicemente ” per sicurezza, per avere una prestazione potenziata e quindi senza alcuna possibilità di deludere il partner. Il dottore Donato Dente, specialista in urologia segue diversi casi: “dobbiamo dire che l’utilizzo di questi farmaci , afferma il dottore Dente, è ricorrente anche tra i giovani che non hanno necessità di assunzione perché non hanno comorbidità. Ne fanno uso solo per migliorare le prestazioni. Questi farmaci sono assolutamente utilissimi in tutte quelle persone che hanno patologie organiche che portano a disfunzione erettiva come arteriopatia, diabete, pressione alta, colesterolo. Per queste persone si può fare uso di questi farmaci ed è consigliato. L’abuso di questi farmaci però può portare a diventare psicologicamente dipendenti perché comincia ad essere percepito come una normalità. Il ruolo del medico e’ fondamentale perché può consigliare il paziente e indirizzarlo sulla strada giusta. Spesso nel mio ambulatorio arrivano pazienti che cercano un aiuto che magari gli viene anche dato ma con criterio in modo tale da non farlo sentire medicalizzata e cercando di evitare la terapia in modo da riuscire a non dargli dipendenza psicologica dal farmaco. L’ultimo rapporto Osmed (2022) indica i farmaci per la disfunzione erettile tra le categorie «a maggior spesa», con i residenti in Campania «tra i maggior utilizzatori».