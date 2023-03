: Iannone (F’dI), mancato Consiglio c”Non era mai successo in 30 anni che un Consiglio comunale di Salerno non iniziasse proprio per mancanza del numero legale. Un chiaro segnale di una maggioranza implosa e di una crisi del sistema deluchiano che arriva fino al cuore del suo potere. Ormai la Citta’ e’ allo sbando mentre il cerchio magico si chiude a riccio nel palazzo. I consiglieri comunali non mugugnano piu’ ma sono in evidente sofferenza rispetto a linee e decisioni che vengono intraprese in altri luoghi e da altre persone fuori dall’istituzione comunale. E’ auspicabile un atto di dignita’ politica per responsabilita’ verso la Citta” e i salernitani: vadano a casa se non sono capaci di Amministrare”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.