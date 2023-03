Abbellire il quartiere grazie ai bambini e le loro famiglie. Questa l’iniziativa messa in campo ieri pomeriggio dal comitato di quartiere Canalone per la festa della Primavera 2023. Il sacerdote, don Luigi Aversa ha infatti acquistato personalmente dei vasi per poter piantare le piantine e ieri ha poi coinvolto i bambini della chiesa di Sant’Anna e San Lorenzo; tra le tante attività pitturare la pensilina per offrire un tono di colore anche a chi viaggia. Presente all’iniziativa anche il consigliere di Oltre, Donato Pessolano. Altra importante iniziativa si è invece tenuta ieri nel centro storico con le Pulizie di primavera del centro storico. Quest’ anno, in collaborazione il collettivo Blam e il gruppo dei Chiapparielli di Montevergine Park è stato possibile mettere in campo altre attività: oltre a ripulire alcuni luoghi emblematici del centro storico, si prosegue nella cura e gestione di varie fioriere abbandonate, che sono state liberate dalle erbe selvatiche per mettere a dimora piante decorative, proseguendo un lavoro cominciato lo scorso anno. La pulizia del quartiere è stato l’inizio del Comitato Salerno Mia e ne è tutt’ora l’immagine simbolo. “Abbiamo cominciato a spazzare le strade per denunciarne lo stato di degrado e l’inadeguatezza dei servizi di manutenzione e pulizia della città – hanno dichiarato dal comitato – Scendiamo in strada perché è qui che una comunità si incontra, vive e intreccia relazioni, perché vivere un luogo passa anche dal prendersene cura insieme. E perché sono le strade e le piazze i luoghi dove, da sempre, le comunità si trovano per festeggiare e celebrarsi”. Aderiscono all’iniziativa: Salerno Mia, Figli delle chiancarelle, Retake Salerno, Associazione S. Andrea nell’Annunziatella, Comitato Piazza Alario, Voglio un Mondo pulito, Agesci.