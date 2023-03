Da domani i titolari di utenze domestiche Tari che hanno già ricevuto via posta la card di Salerno Pulita potranno recarsi ai centri di raccolta comunale Fratte e Arechi per prelevare, dopo il conferimento di oggetti da avviare al riciclo, le buste per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale (plastica, acciaio, alluminio, cartone da bevanda). Al momento del ritiro bisognerà mostrare la card. Le buste sarà possibile ritirarle una sola volta ogni due mesi. Questa della Card è solo l’ultima delle iniziative lanciate dalla partecipata del Comune guidata da Vincenzo Bennet che ha lanciato, le scorse settimane, l’iniziativa “Una card di successo”: la card, a cui è stato associato il numero della propria utenza domestica Tari, consentirà di: accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta; ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino; prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici associati alle singole card; ricevere punti in base ai materiali conferiti nei centri di raccolta. Questi punti, Iscrivendosi al sito www.promoshops.it (a cui si potrà accedere anche con un’App dedicata), potranno essere cumulati con quelli rilasciati da esercizi commerciali e società di servizi presenti in città – che aderiscono e che aderiranno al circuito Promoshops – per ricevere i premi previsti in catalogo per gli iscritti.

Presidente, stanno già arrivando telefonate di utenti che dicono di non aver ricevuto la card…

«La card arriverà. stanno consegnando le lettere in questi giorni. È una corrispondenza massiva, si tratta di oltre 57mila utenti. Ci vorranno una ventina di giorni per consegnarle tutte. Quando la consegna sarà ultimata, faremo un avviso e coloro che non l’avessero ricevuta potranno venirla a ritirare direttamente a Salerno Pulita».

Qualche altro utente, poi, ha chiesto se con la consegna delle buste si sospenderà quella dei sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e cosa accadrà se per vari motivi non dovesse essere recapitata la card a casa. Ecco cosa abbiamo risposto:

«I sacchetti di carta dallo scorso 16 gennaio sono sempre in distribuzione a chi si reca a conferire oggetti da avviare a riciclo nei centri di raccolta comunale Fratte e Arechi. Ma è possibile ritirare solo una confezione da 26 sacchetti di carta ogni 6 mesi. Se la card non dovesse arrivare per svariati motivi, ad esempio indirizzo sbagliato o altro, proveremo a contattarvi noi e faremo un altro tentativo. In ultima istanza chi non dovesse riceverla può venire a Salerno Pulita e la riceverà».

La card, lo ricordiamo, va conservata con cura e consente di accedere a diversi servizi…

«Sì, esatto. Con la Card si potrà:accedere e conferire materiali nei Centri di Raccolta Comunale Fratte e Arechi senza necessità di doversi accreditare di volta in volta; ricevere una dotazione semestrale di sacchetti di carta per conferire carta e cartoncino; prelevare da appositi dispenser, dopo aver conferito oggetti da avviare al riciclo, la dotazione bimestrale di buste di plastica trasparenti per la raccolta del non differenziabile e del multimateriale, che avranno stampati codici a barre specifici associati alle singole card; ricevere punti in base ai materiali conferiti nei centri di raccolta. Questi punti, Iscrivendosi al sito www.promoshops.it (a cui si potrà accedere anche con l’app dedicata RDpromocard), potranno essere cumulati con quelli rilasciati da esercizi commerciali e società di servizi presenti in città – che aderiscono e che aderiranno al circuito Promoshops – per ricevere i premi previsti in catalogo per gli iscritti».