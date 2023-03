di Marco De Martino

SALERNO – A La Spezia, domenica prossima, ci sarà l’ennesimo maxi esodo di tifosi granata al seguito della Salernitana, impegnata nello scontro salvezza contro le aquile di mister Semplici. Saranno non meno di duemila i salernitani che assieperanno il piccolo impianto ligure “Picco”, ma in realtà potrebbero esserne molti di più. La capienza del settore ospiti dello stadio dello Spezia è limitato a soli 1.700 posti circa i cui biglietti saranno messi in vendita a partire da domani. I tagliandi verosimilmente saranno polverizzati in pochi minuti (se non istanti…) dai tifosi granata e coloro che ne rimarranno sprovvisti stanno valutando la possibilità di acquistarlo in altri settori. Infatti non è stata imposta alcuna limitazione alla vendita dei tickets da parte dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive visti i rapporti di rispetto reciproco tra le due tifoserie e così in tanti a Salerno acquisteranno il tagliando per il settore Tribuna o Distinti del Picco. Una situazione verificatasi a La Spezia anche qualche settimana fa quando nel match con il Napoli, nonostante fosse vietata la trasferta ai sostenitori partenopei, tantissimi tifosi azzurri erano presenti, appunto in Tribuna o nei Distinti dell’impianto spezzino. Nonostante la forte rivalità esistente tra napoletani e bianconeri, non si verificarono problemi di ordine pubblico. Domenica, dunque, potrebbero esserci migliaia di salernitani fianco a fianco ai sostenitori dello Spezia.

BRONN KO Intanto la squadra, in attesa del rientro dei dodici calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, riprenderà la preparazione al Mary Rosy domani pomeriggio. Dovrebbero riaggregarsi per ora solo Gyomber e Crnigoj, che ieri hanno esaurito gli impegni rispettivamente con la Slovacchia e con la Slovenia. Di ritorno anche Bronn, il quale ha però subito un infortunio muscolare durante l’ultimo allenamento con la Tunisia e dovrà essere valutato dallo staff medico granata. Nei prossimi giorni dovrebbe toccare a tutti gli altri, a cominciare da Daniliuc, Piatek, Lovato e Pirola (che giocheranno stasera) e infine i vari Ochoa, Botheim, Kastanos, Dia e Coulibaly.

SOUSA INIZIA A STUDIARE Paulo Sousa sta già iniziando a vagliare le possibili soluzioni da attuare contro lo Spezia. Bisognerà innanzitutto capire quando il tecnico lusitano avrà a disposizione tutto il gruppo al completo. Verosimilmente solo giovedì rientreranno tre potenziali titolari, Ochoa, Coulibaly e Dia. Nonostante arriveranno al match contro lo Spezia con soli tre allenamenti nelle gambe difficilmente Sousa rinuncerà a loro. Non sono comunque da escludere alcuni cambiamenti, rispetto al match con il Bologna, in tutti e tre i reparti. Federico Fazio ha recuperato e scalpita per ritornare titolare: a fargli posto potrebbe essere il giovane e comunque positivo Pirola, reduce anch’egli dalla settimana trascorsa in Nazionale Under 21.

MAGGIORE SI CANDIDA A centrocampo dopo la prova incolore offerta contro il Bologna, potrebbe scivolare nuovamente in panchina Emil Bohinen. Il maggiore indiziato per sostituire il norvegese è Giulio Maggiore. L’ex capitano dello Spezia è ormai quasi al top della condizione e farebbe carte false pur di ritornare titolare proprio sul campo e contro la squadra che l’ha visto crescere ed affermarsi ad alti livelli. In attacco potrebbero invece riprendersi una maglia dal 1’ almeno uno tra Piatek e Bonazzoli. Il polacco potrebbe essere preferito a Dia il quale, come detto, avrà poco tempo per allenarsi con la squadra e potrebbe pagare la fatica degli spostamenti tra Senegal, Mozambico ed Italia. Il numero 9 invece potrebbe avere la meglio su Kastanos per il ruolo di secondo trequartista alle spalle dell’unica punta di ruolo. Sembrano invece certi di una maglia da titolare i vari Gyomber, Candreva, Mazzocchi, Bradaric e Coulibaly. Ad ogni modo c’è tutto il tempo per decidere la migliore Salernitana da mandare in campo domenica prossima contro lo Spezia.