Giunge alla sua sesta edizione il premio “Pergamena per la Solidarietà”. Voluto dal presidente presidente dell’Associazione Alec Alfonso Angrisani, si è tenuto a Napoli, presso piazza Ottocalli nella Parrocchia Santi Giovanni e Paolo, dove da anni è attivo l’omonimo centro per l’infanzia e la famiglia. I premiati sono stati: la dottoressa Gloria Lauropoli, Associazione il Primo Abbraccio; Biagio Esposito, Volontario mensa Ristoro Sant’Egidio; Jonnah Dilla, volontaria ristoro Sant’Egidio; Dottor Luca Trapanese, Assessore al comune di Napoli; Dottoressa Tania Genovese direttrice tecnica Associazione Dateci Le Ali; Dottoressa Maria Gabriella Troncone, Medico continuità assistenziale; Dottoressa Arianna Servidio fisioterapista; Dottoressa Emma Elena Santoro, Fisioterapista; Reverendo José Ramon Santana sacerdote; Signora Maria Pastore, Impiegata impegnata a favore dei bambini; Dottor Gianluca Guida, Direttore Istituto Pena di Moda; dottoressa Maria Maddalena Soccio; Signora Laura Graus, Volontaria; professoressa Anna Cascino; Professoressa Gaetana Falcone, assessora e responsabile di un progetto in Africa; Suor Gabriela DianaWati Abdi Paji, Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re; La Locanda Degli Amori e Sapori, nella persona della signora Sandra; Dottoressa Erika Noschese, Giornalista; Dottoressa Monica De Santis, giornalista; Dottoressa Paky Memoli, Vicesindaco di Salerno, medico; Dottoressa Roberta Pacifico, Consolato onorario della Repubblica Dominicana a Napoli; Dottor Vincenzo Pagliara medico e presidente Associazione Ama; Luciano Provenza, Presidente Conservatorio Salerno responsabile Salotto Gastronomico; Professore Mimmo Gargiulo, flautista; Don Salvatore Melluso, Parroco chiesa SS Giovanni e Paolo; Paolo Montagnolo, Associazione Chiedete e vi sarà dato. Nello specifico, la giornalista di “Le Cronache” Erika Noschese, la vicesindaco Paky Memoli e la giornalista Monica De Santis perché, esattamente un anno fa, erano in viaggio verso l’Ucraina da dove, a bordo di due pullman, hanno tratto in salvo donne e bambini che scappavano dalla guerra in atto. Premiato anche il dottor Vincenzo Pagliara, oculista, che offre visite gratuite a chi non può permettersele e a tutte le famiglie in difficoltà. «Questo premio – dice l’ideatore Angrisani – valorizza le varie realtà italiane che si adoperano nel sociale, nella filantropia attraverso varie modalità, esso rappresenta condivisione, confronto tra associazioni, fondazioni, professionisti, religiosi, rappresentati di altre confessioni religiose, rappresentati istituzionali, ambasciate, consolati, che grazie al loro lavoro, progetto, attività danno il loro supporto ai più deboli». Soddisfatta è Zeneida Isidra Sierra, presidente del centro: «In questo premio escono fuori tante storie che muovono il mondo, con i premiati delle edizioni passate ho un rapporto di amicizia, con noi sono impegnati con tante iniziative. Per me è stata una cosa normale perché questa condivisione la vivo ogni giorno, il signore mi ha fatto conoscere tanti angeli che si prodigano per gli altri».