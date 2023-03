Nuova missione in Ucraina coordinata da Padre Enzo Fortunato. Nella giornata di venerdì, infatti, la conferenza stampa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla presenza del Ministro Antonio Tajani, espressione di Forza Italia. Anche l’ Associazione Humanitas, presieduta da Roberto Schiavone, collaborerà per questa nuova missione. Nuova missione in Ucraina per aiutare la popolazione martoriata dalla guerra e portare loro beni di prima necessità. Questa volta saranno portati oltre ai medicinali anche dodicimila capi di tute sportive donate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il carico sarà trasportato dai volontari dall’Associazione Universo Humanitas, presieduta dal dottore Roberto Schiavone di Favignana, dalla comunità di Sant’Egidio. Stamattina è partita l’autocolonna umanitaria con destinazione Leopoli. A guidare la carovana dei mezzi dell’ Humanitas carica di palloni , tute giocattoli e medicinali, Padre Enzo Fortunato e la delegata Humanitas Lina De Lucia. Ad attenderli l’ambasciatore italiano in Ucraina. ” Il calcio si fa strumento di pace e di solidarietà, ha dichiarato il Presidente Federale Gabriele Gravina collegato da Malta. Per questo la Federazione farà la sua parte nella missione umanitaria in Ucraina voluta da persone ed organizzazioni di grande valore, guidate dall’ instancabile Padre Enzo, che hanno fatto della speranza e dell’aiuto verso le popolazioni sofferenti la loro priorità”.