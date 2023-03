Nozze d’argento per la Vopi, sul territorio, al servizio della gente, ormai da 25 anni. un traguardo, naturalmente solo parziale, che andava celebrato nel migliore dei modi e così è stato, in una due giorni dedicata a tutti gli “angeli” impegnati ogni giorno nella pubblica assistenza, a salvaguardia della incolumità delle persone, spesso salvando vite umane. L’evento è stato inaugurato venerdì 24 marzo, al teatro San Paolo “Casa del Ragazzo”, a Pontecagnano, dove sono stati presentati e benedetti dal vescovo Monsignor Andrea Bellandi i nuovi mezzi della Vopi, alla presenza di Filomena Rosamilia consigliere Provinciale delegata alle politiche sociali e sanitarie, Pari opportunità, del presidente dell’Anpas Campania, Prospero Violante e del Presidente dell’Associazione “amici del Tricolore APS” Antonio Galdi. La proiezione del filmato “25 anni di vopi” hanno anticipato il corteo di automezzi lungo le strade della città. Sabato 25 marzo poi presso il complesso ex tabacchificio Centola di Pontecagnano, i lavori si sono aperti in mattinata con un convegno che ha visto la partecipazione, tra gli altri del sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, del vice sindaco Michele Roberto di Muro e del consigliere Nazionale Anpas Giovanni Catalano. Molto interessante è risultata per i presenti la simulazione di intervento di soccorso, che ha visto i volontari della Vopi impegnati nel mostrare praticamente come bisogna intervenire in caso di malaugurato incidente stradale. La presentazione della “guida del volontario” un manuale tecnico e pratico ha preceduto la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e di benemerenza, mentre durante la giornata, in piazza Felice Sabbato, un’unità mobile di soccorso a effettuato controlli gratuiti dei parametri vitali dei cittadini con rilevazione della pressione arteriosa e saturazione. Il venticinquesimo anniversario della Vopi è stato celebrato Grazie al contributo della BCC Aquara e il patrocinio della provincia di Salerno, del comune di Pontecagnano Faiano, dell’ Anpas e dell’associazione “amici del Tricolore APS”.