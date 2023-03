Passeggiata organizzata da alcune sportive per sostenere e supportare le iniziative di Spaziodonna e soprattutto lanciare segnali forti contro la violenza sulle donne. In tante si sono ritrovate a Lungomare e poi in piazza della Libertà per partecipare alla passeggiata contro la violenza che ha percorso le strade del centro. Un evento che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe diventare un appuntamento fisso della città di Salerno