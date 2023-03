di Erika Noschese

In città mancano le aree verdi e gli spazi destinati ai bambini ma quei pochi che sono presenti sono distrutti. È il caso del mini parco giochi al quartiere Europa di Pastena, nella zona orientale del capoluogo. Da tempo, infatti, le mamme lamentano la presenza di uno stato di degrado e abbandono. I bimbi, ormai sono impossibilitati ad utilizzare le strutture in quanto molte risultano essere pericolose per la sicurezza dei bambini. «Noi della zona di Pastena non abbiamo molte aree all’aperto da destinare ai nostri figli, questa sicuramente può essere importante ma oggi è in totale stato di abbandono, con continui atti di vandalismo che hanno letteralmente distrutto giostrine e il prato verde sintetico». Ad occuparsi della vicenda, in queste ore, la vice sindaca del Comune di Salerno Paky Memoli che, attraverso i tecnici comunali, verificherà quali sono gli interventi da effettuare nell’immediato. «Non si deve mai negare il diritto al gioco ad un bambino, sarà mia cura farmi carico di questa problematica sollevata dai genitori dei bimbi che frequentato lo spazio giochi a loro dedicato nel quartiere Pastena e far sì che si possa intervenire in tempi rapidi», ha dichiarato la vicesindaco. L’area oggi necessita di un intervento di riqualificazione totale e immediata: il prato è stato distrutto, i bambini camminando e giocando rischiano di farsi male; lo scivolo è quasi distrutto mentre l’altalena rischia di ribaltarsi. «Bisognerebbe avere più cura del bene pubblico, questo vale per noi cittadini ma anche per l’amministrazione comunale che dovrebbe garantire un minimo di intervento ordinario per tenere la zona sempre al meglio – ha detto un’altra mamma – Per il momento, non possiamo utilizzare neanche il Parco del Mercatello, i nostri figli dove dovrebbero trascorrere i pomeriggi soprattutto in questi mesi di primavera? Mancano spazi idonei, mancano parchetti funzionali a loro disposizione e possiamo constatare che quelli che sono presenti non vengono manutenuti mentre si sprecano le protesta di noi genitori. Confidiamo però nell’operato della vice sindaco, persona sempre attenta alle esigenze dei cittadini ma soprattutto dei bambini».