L’appartamento del Presidente della Repubblica, nel quale hanno soggiornato, tra gli altri, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano in occasione delle loro visite in città, è uno dei luoghi visitabili, durante questo fine settimana, nel Palazzo del Governo di piazza Amendola a Salerno, durante le Giornate Fai di primavera 2023. L’evento, organizzato in collaborazione con la delegazione Fai di Salerno, vede, nel ruolo di ‘apprendisti ciceroni’ di visitatori e turisti, gli studenti del liceo classico Perito-Levi di Eboli, insieme con i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Salerno. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 di oggi e domani, la Prefettura di Salerno apre, inoltre, le porte del salone di rappresentanza dell’alloggio del Prefetto e del Sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d’oro al valore militare. Il Sacrario ospita un’opera scultorea di Francesco Saverio Palozzi, autore anche della statua in marmo dell’atleta con l’asta che si trova all’ingresso del Foro Italico a Roma. “Siamo veramente onorati e contenti di questa iniziativa – rivela il Prefetto Francesco Russo – perché ci fa molto piacere che i cittadini di Salerno, della provincia o da dovunque arrivino possano avere l’opportunità di vedere questo Palazzo che, obiettivamente, è molto bello. In particolare, la cosiddetta zona di rappresentanza, dove ci sono dei saloni che sono un po’ il simbolo del Palazzo e dove ci sono anche dei quadri interessanti”. “La cosa particolarmente importante di questa attività che svolge il Fai, attività meritoria perché apre e cura con grande impegno il nostro patrimonio artistico e culturale, è che ci siano i ragazzi a fare da ciceroni”, sottolinea Russo, che ha incontrato gli studenti, “che mi sono apparsi molto motivati”. “Ho parlato loro, come spesso faccio ai ragazzi, del valore della storia che può aiutarci a capire meglio il presente”, evidenzia il Prefetto, rimarcando che, “tra l’altro, l’iniziativa del Fai, che coinvolge anche altri palazzi di Salerno, consente ai cittadini l’opportunità di vedere questi luoghi che, normalmente, non sono usufruibili perché’ sono utilizzati per uffici”. L’appartamento che ha ospitato e ospita il Capo dello Stato è, per Russo, sicuramente “la parte più significativa del Palazzo, con i suoi saloni di rappresentanza”. Oggi, intanto, gli spazi della Fondazione Ebris di Salerno saranno aperti al pubblico. Un’occasione unica per la Fondazione Ebris per far conoscere ai salernitani le bellezze e i suggestivi spazi offerti dalla propria sede. Affacciata sullo splendido Golfo di Salerno, la Fondazione Ebris ha al suo interno un cuore ricco di storia e di cultura oltre che di scienza. Ambienti che sorgono su quello che fu l’antico monastero del XII secolo di San Nicola della Palma e che hanno ancora al loro interno i suggestivi reperti storico-archeologici sapientemente recuperati e custoditi.