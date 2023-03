di Erika Noschese

Per una volta, forse, a vincere sarà la meritocrazia e non i favoritismi che puntualmente si registrano soprattutto quando si tratta di avanzamenti importanti di carriera, ma certamente non per merito delle istituzioni che, al contrario, accettano in religioso silenzio gli ordini che giungono dai piani alti per favorire, ancora una volta, “l’amico di…” in ruoli di spicco. È polemica sul concorso interno alla polizia municipale per le progressioni verticali per la copertura di quattro posti di categoria D “Specialisti in vigilanza”: secondo quanto emerso, infatti, uno dei partecipanti avrebbe fatto richiesta di accesso agli atti con tanto di ricorso presentato agli organi competenti per ottenere delucidazioni in merito alla graduatoria, falsata perché uno dei partecipanti avrebbe avuto la spinta della politica regionale che avrebbe calato, dall’alto, il nome di uno dei vincitori. Già prima del concorso, alcuni agenti della polizia municipale di Salerno avevano lamentato una classifica già scritta, ancor prima del concorso che si è tenuto i primi giorni di marzo presso la sala giunta di Palazzo di Città. Polemiche che, con il passare dei giorni si sono maggiormente accese proprio perché palese è risultata essere la preferenza di alcuni vigili a dispetto di altri, molto più preparati e che avrebbero meritato, sul campo, quell’avanzamento di carriera. A pesare, soprattutto, l’assenza dell’assessore alla Sicurezza con delega alla polizia municipale Claudio Tringali che avrebbe potuto essere presente proprio per ascoltare dalla viva voce di chi, quotidianamente, vive sulla propria pelle la mancata meritocrazia l’amarezza e la delusione per un finale già scritto per volontà del politico di turno. Dopo la richiesta d’accesso agli atti, i vigili che hanno partecipato (più della metà, conoscendo il risultato finale ha preferito non presentarsi alla prova ndr) attendono l’intervento sia delle organizzazioni sindacali sia dell’assessore al ramo competente. Il concorso potrebbe essere bloccato in attesa di accertamenti da parte della Procura già nelle prossime ore ma, per ora, tutto tace, come sempre.