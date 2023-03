Lello Ciccone entra nella Rai Way, società per azioni del gruppo Rai che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai e ha il compito di gestirla e mantenerla.

Una nomina fortemente voluta dal commissario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello che sta pensando a nomine ad hoc anche per Guido Milanese e Costabile Spinelli. Nel cda della società quotata, per conto della Rai entra Michela La Pietra, mentre consiglieri indipendenti sono stati designati Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Alessandra Costanzo, Gian Luca Petrillo e Romano Ciccone. In ossequio alla direttiva del ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2023, relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal ministero, le predette designazioni saranno trasmesse all’attenzione del Mef per la verifica del rispetto dei criteri e delle procedure per la nomina. Di fatti, nei giorni scorsi il cda della Rai, maggior azionista del gruppo delle torri, ha approvato le proposte di nomina di Giuseppe Pasciucco come presidente e Roberto Cecatto come amministratore delegato di Rai Way. Secondo indiscrezioni, avrebbero votato contro la nomina i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà. Il consiglio, ha fatto sapere Viale Mazzini, «ha proceduto a formalizzare le proposte di nomina, che successivamente dovranno passare al vaglio dell’assemblea degli azionisti, della consociata Rai Way».