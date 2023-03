La notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale. Dormiremo un’ora di meno ma avremo un’ora di luce in più. Le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora in avanti. Per gli orologi dovremo spostare le lancette, mentre gli smartphone aggiornano automaticamente l’ora. Nel frattempo, sul fronte dell’abolizione del cambio dell’ora, la questione rimane aperta. Sono soprattutto i paesi del nord Europa a chiedere a Bruxelles di eliminare definitavamente la misura, anche se, nonostante la risoluzione approvata dal parlamento europeo nel 2018, una decisione non è mai arrivata.